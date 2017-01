Kan gi opp mot 30 arbeidsplasser

Kontrakten til en verdi på 60 millioner Euro vil føre til stor aktivitet i LIV-bygget i Vanvikan de neste to årene.

Oppstart med en gang

- Vi starter jobben umiddelbart. Nå blir det full fart i lokalene i Vanvikan. Prosjektet skal være ferdig innen 24 måneder. Jeg regner med det vil bli mellom 20 og 30 arbeidsplasser her. Noen av de permitterte vil komme tilbake, men vi må også ansette nye folk. Nå omstiller vi oss fra olje og gass til vann, og det krever ny kompetanse som vi må fylle på, sier Gaute Moldestad i Inrigo.

Ringvirkninger

Han tror kontrakten Inrigo har fått kan gi ringvirkninger ut til andre bedrifter også.

- Betingelsene for finansieringen har et krav om at det skal være minst 30 prosent norsk bidrag, og da må vi ha norske bidragsytere. Det kan få ringvirkninger for bedrifter både i nærområdet og i regionen, sier Moldestad.

Han regner med at den første leveransen fra Vanvikan til Kamerun vil skje en gang til høsten. Det er ansatt prosjektleder i Kamerun, men det vil ikke være faste norske ansatte i landet.

- Kjempestort!

Ordfører Steinar Saghaug (H) i Leksvik er svært glad over det som er i ferd med å skje i Vanvikan.

- Du verden, dette er kjempestort! Jeg vil gratulere Reza og Inrigo med en stor kontrakt. Dette vil skape mange nye arbeidsplasser, og kanskje vil det få ringvirkninger også. Det er artig at Fosen Innovasjon har vært med på å ordne finansieringen. Det er et langsiktig og godt arbeid som er gjort. All ære til Inrigo og Fosen Innovasjon for det, sier ordføreren.