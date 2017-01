Vesentlig forskjell i subsidieringen

Direktør samferdsel på fylket, Erlend Solem, opplyser at det er flere grunner til at det er så stor forskjell. Han mener også at summene ikke er helt korrekte fordi sammenligningsgrunnlaget er ulikt.

Kontraktene

- Kontraktene på de to sambandene er inngått på ulikt tidspunkt. Og så er det stor forskjell på volumet, opplyser han.

Hovedferjesambandet tar unna om lag 80 prosent av de reisende.

På kontrakten fylket har gjort i sambandet Flakk-Rørvik er det flere elementer som gjør det vanskelig å regne ut nøyaktig hvor stor subsidieringen blir før kontraktsperioden er over.

Usikker sum

- Blant annet så har vi der en kontraktsum som endres over tid. Den starta høyt og går vesentlig ned. I tillegg har vi vært i en rettsak med dem i forhold til Autopass-ordningen. Der ble det et forlik. Så har vi rabattordningen, en nasjonal sak der er vi fremdeles i dialog på hvem som skal betale for den, opplyser Erlend Solem.

Bruttokontrakt

Fylkeskommunen har en såkalt nettokontrakt med operatøren av Flakk-Rørvik. For sambandet Brekstad-Valset er det skrevet en bruttokontrakt.

- I den nye kontrakten fra 2019 blir det bruttokontrakt også på Flakk-Rørvik, opplyser Solem.

