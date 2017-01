- Mildvær og 7-8 plussgrader

For øyeblikket er det kun plussgrader i ytre strøk av Fosen, mens det er minusgrader i indre strøk.

Mildvær fremover

- Det ser ut til at det nå blir mildvær fremover, et kraftig lavtrykk ligger over Grønlandshavet, i forbindelse med det lavtrykket vil det bli nedbør fra i kveld, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

Vinden vil også øke på med sørvestlig kuling fra ettermiddagen og kvelden. Tirsdag vil det bli perioder med regn og yr, og vinden vil kunne komme opp i frisk bris, opplyser hun.

Nye lavtrykk

- Et kraftig stormsenter kommer inn over Norskehavet, og regnet vil fortsette. Vinden øker på til sørvestlig storm. Dette vil holde seg utover uka, stormsenteret vil passere men det vil bli en del vind, hovedsakelig vestlig kuling utover torsdag, sier Tveita.

Fredag vil vinden avta litt, før det i helga ser ut som det vil komme nye lavtrykk som igjen gir kaldere vær.

- Det er tørt i dag, men utover uka vil det bli mildvær og regn, storm og kuling. Det ser ut som det vil bli noen minusgrader igjen i helga, men temperaturen vil ligge på rundt tre plussgrader utover mot helga. Det vil bli forbigående veldig mildt når været skifter, opptil sju-åtte plussgrader på onsdag, forteller meteorologen.