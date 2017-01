Første livstegn i de gamle skolelokalene

Da Fagerenget skole i Lysøysund i Bjugn ble nedlagt i april i fjor, mistet også mange av barna i bygda et svært populært fritidstilbud. Klubben, et tilbud for barn fra førskolealder og opp til ungdomsskolealder, mistet nemlig lokalene sine.

Nyåpning

Arbeidet med å etablere montessori-skole i det gamle skolebygget pågår for fullt i disse dager, og det er samvirkeorganisasjonen Nye Fagerenget skole som står bak initiativet.

LES OGSÅ: Har solgt skoleandeler for over 300.000 kroner

Nesten samtidig som søknaden om å etablere privatskole blir sendt til Utdanningsdirektoratet, børster organisasjonen også støv av barne- og ungdomsklubben og inviterer til nyåpning 27. januar.

- Ettersom skolen nå er nedlagt har vi fått egne lokaler som vi skal bruke til klubb en gang i måneden, forteller styreleder i klubben, Paul Arne Solhaug.

Pusser opp

Klubben hadde tilhold i skolegymsalen før nedleggelsen, men skal nå flytte inn i den gamle barnehagen. Det betyr at de nå har tilgang på koke- og kjøkkenmuligheter.

Solhaug og resten av styret i klubben har benyttet anledningen til å gå lokalene et ansiktsløft.

- Det var mye trekvitt og ganske mørkt der inne fra før. Vi har malt i lyse farger og er i gang med å bone gulvene, forteller Solhaug.

Savner klubben

De har også fått møbler fra gamle Hurtigruta. Når arbeidet med gulvet er ferdigstilt skal air hockey-bord, biljardbord og fotballspill flyttes inn.

- Ungene savner klubben veldig, og trenger et sted de kan møtes på fritida, sier Solhaug.

I tillegg til klubb en gang i måneden ser han for seg at lokalet kan benyttes til utleie til barnebursdager og sosiale lag.

Kake og pølse

- Ikke alle barn er født på sommeren, og mange synes det er kjekt å kunne leie et lokale til bursdagsfestene, spesielt når man skal invitere mange, sier Solhaug.

Dersom søknaden om å etablere privatskole i det gamle skolebygget blir godkjent, skal klubben få beholde lokalene sine, sier Solhaug.

Han håper på fullt hus under åpninga, og lover pølser, kaker og saft.

- Vi håper det kommer masse unger. Det blir åpning med brask og bram, slår han fast.