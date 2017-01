6 løpere fra BØSK var denne helga på Furumo, Geithus og deltok i Veteran NM, et mesterskap der det kåres mestere både på enkeltdistanser og sammenlagt i hver klasse.

- Over all forventning

I Menn veteran 70 ble Alf Gjølga norgesmester sammenlagt og på distansene 500 meter: 46.67, 1500 meter: 2:28.97, 1000 meter: 1:36.42, på 3000 meter ble det en 3.plass med tiden 5:32.14.

Gjølga er godt fornøyd med egen innsats, og skyter av både klubben og av arrangementet.

- Det var flere som var flinke. Det var et kjempefint stevne, jeg gjorde det over all forventning for min egen del, og klubben gjorde det veldig godt, sier Gjølga til Fosna-Folket.

Nå er den spreke veteranen klar for neste konkurranse, som er veteran-VM i Insel i Tyskland allerede neste helg.

- Må ha trua

-Det var sol og stille, ganske kaldt. Bortimot 11-12 minusgrader, vi hadde ei kjempefin helg og er nå klare for VM til neste helg. Det går slag i slag. Det blir litt tøffere på VM, men for min del har det gått veldig bra nå, og man må jo ha trua, sier Gjølga.

BØSK gjorde det godt

I veteranklassen for menn 45 tok Geir Johnsen sølv sammenlagt, og han ble norgesmester i sin klasse på 500 meter med tiden 44.58. Han tok også bronsje på 3000 meter med 5:06.25, sølv på 1500meter med 2:21.99 og bronsje på 5000meter med tiden 9:02.07.

I Menn veteran 65 endte Ragnvald Vollan på en 5.plass sammenlagt etter løpene: 500m: 52.19(5.pl), 1500m: 2:42.10(6.pl), 1000m: 1:48.11(6.pl) 3000m: dns

Kjell Guldteig fikk sølv på 500m: 48.39, 1500m: 2:40.44(6.pl.), sølv på 1000m: 1:40.77.

Morten Saur ble nr.3 og bronsje sammenlagt, etter løpene: 52.46(6.pl) – bronsje på 1500m 2:34.71- 1:44.24(5.pl) og sølv på 3000m: 5:24.03.

Jarle Håbrekke endte på en 5.plass sammenlagt etter løpene: 50.75(5.pl.) – 2:39.68 (5.pl.) – 1:44.24(6.pl.) – 5:48.11(6.pl.)