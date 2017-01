Årets russ vil ha camp

Årets åfjordsruss har søkt Åfjord kommune om å få etablere sin egen camp på grusbanen ved Åfjordhallen i russetida. De vil ha den der fra første til og med 17. mai.

Søknaden til russen er ført i penna av Eskil Hosen. Begrunnelsen for at de ønsker en egen camp er at de vil ha en plass der som de kan møtes uten at de forstyrrer andre.

Hosen opplyser til Fosna-Folket at at det blir mindre støy med russ som går fra hus til hus på denne måten.

Det vises i søknaden til at de hadde et likende opplegg i fjor også. I år vil de etablere seg med fire til fem campingvogner og muligens et partytelt. I likhet med i fjor ønsker de også denne gangen å få låne et strømuttak. Årets leir vil bli noe utvidet i forhold til den de hadde i fjor, skriver Hosen i søknaden.

- Vi hadde en likende camp i fjor, og det var en stor suksess.Vi har søkt om å få etablere en litt større camp i år, sier Eskil Hosen.