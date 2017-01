Ellen-Kristine (19) kan bli årets frisørlærling i gjev kåring

Det er bransjeorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) som står bak konkurransen. Et hundretalls frisørlærlinger over hele landet har sendt inn sine bidrag: Tre bilder hver som skal fange opp neste års hårtrender.

Røft og rocka

Ellen-Kristine Helmersen (19) fra Høybakken i Bjugn var blant fagjuryens favoritter og er nå en av de fire som kan stikke av med den gjeve tittelen «Årets lærling».

Helmersen har vært lærling i halvannet år ved salongen Coma AS i Trondheim, og er ferdig utdannet til sommeren.

- Det er helt sykt at jeg har blitt nominert. Jeg tror nok det handler om at jeg har litt andre typer bilder enn resten av de nominerte. Jeg har et røffere og mer rocka uttrykk. Det rene og glatte har man sett før, så jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble til slutt, sier hun om bidraget sitt.

Egen vri

Da hun bestemte seg for å bli med konkurransen i november i fjor, begynte hun å se hva andre frisører har gjort før henne i lignende kåringer – deriblant i Australia og Storbritannia.

- Dette er min første konkurranse, så i starten visste jeg ikke helt hva jeg ville gjøre. Men jeg har hentet inspirasjon fra utlandet, og gjort min egen vri på det, forteller Ellen-Kristine.

Bidraget hennes domineres av kontraster mellom sort og hvitt, røffe fletter, krøller og volum.

Kreativitet og teknikk

De to hårmodellene hun har brukt, Janicke Mørk og Elin Stranden, er begge fra Fosen.

- Bildene fremmer at man har lov til å være selvsikker og annerledes, sier Ellen-Kristine og forklarer at de fleste som deltar i konkurransen velger frisyrer og uttrykk som ikke nødvendigvis er å se på folk flest.

- Det handler mer om en spesiell «look», der kreativitet og teknikk er viktig, sier hun.

Målbevisst

Frisørtalentet fra Bjugn har jobbet hardt og målbevisst for å komme dit hun er i dag.

- Jeg har alltid vært glad i å holde på med hår, fletting og krølltang. Derfor var det naturlig for meg å flytte til Trondheim og gå design-linja på videregående. Det var ikke noe annet yrke enn frisør jeg kunne tenkt meg å bli, sier hun.

Ellen-Kristine fant fort ut at design, styling og hår var noe hun mestret. Hun begynte tidlig å se seg om etter potensielle lærlingebedrifter og framtidige arbeidsgivere.

Økologisk salong

- Jeg var utplassert hos Coma i et halvt år, før jeg begynte å jobbe der som lærling. Når jeg er ferdig frisør til sommeren skal jeg fortsette der, sier hun.

Coma AS er en av flere salonger i Trondheim som har siktet seg inn på økologiske hårprodukter. Det appellerer til Ellen-Kristine.

- Det er veldig artig å jobbe med økologiske produkter. Det er en trend som nok har kommet for å bli, sier hun.

Avsløres i februar

Hvem som har vunnet konkurransen om å bli årets frisørlærling, avsløres først på en gallafest i Oslo i midten av februar. Da reiser Ellen-Kristine og flere av kollegene hennes ned til hovedstaden. Sjefen hennes, Elisabeth Rendall, er blant de nominerte til å bli årets frisør.

- Jeg kommer til å være veldig spent, tror jeg. Jeg tviler på at jeg klarer å slappe av noe særlig under middagen. De andre nominerte er utrolig flinke, så det blir ingen sure miner uansett hvordan det går.

- Betyr veldig mye

Å være nominert er stort nok i seg selv, mener Ellen-Kristine.

- Det betyr veldig mye for meg. Jeg hadde aldri trodd det, og det finnes så mange dyktige lærlinger der ute, sier hun og roser sjefene sine ved Coma AS som har gitt henne god hjelp på veien.

- De har passet på at jeg gjennomførte, og det er jeg veldig glad for nå, sier hun.