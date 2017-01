Ønsker seg kommunalt vann i springen

De sendte inn sitt ønske til Osen kommune i brevs form sist høst.

Formannskapet

Anmodningen fra innbyggerne ble sendt inn av Unni Juul Tørriseng, hvor det opplyses om at det i området per i dag er fire boliger, og at tre av disse er helårs bebodd. I tillegg er det tre fritidsboliger og to låver/driftsbygninger på plassen.

Beboerne ønsker tilkobling til eksisterende kommunalt anlegg ved Seter, eller etablering av kommunalt vannverk på Angen.

Osen formannskap skal behandle saken fredag kommende uke. Saken legges fram for politikerne uten innstilling til vedtak.

«Situasjonen ganske prekær»

Vannkvaliteten i vannkummene har blitt vesentlig dårligere, ifølge det innsendte brevet, hvor det blant annet opplyses om at:

«… Det er mye humus i vannet som medfører misfarging. Hva dette skyldes er vi ikke helt sikre på, kanskje kan det være at det har blitt stadig mer vegetasjon i området. Slik situasjonen er nå, er den ganske prekær, og husstandene på må skaffe seg drikkevann på annet vis, og glass og tøy blir misfarget ved vasking …»