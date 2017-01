Av de fem andre vinnernabolagene, hvor hovedvinnerne vinner 100.000 kroner hver, var ett å finne på Brekstad i Ørland.

Sparer til hus

Ivan Buan Lund (21) ble hovedvinner på Brekstad:

Unggutten ante ingen ting da Norsk Tipping ringte.

- Steike! Du kødder nå?!? Nå ble jeg så sinnsykt glad. Jeg holder på å spare til hus, forteller unggutten fornøyd.

Han har ikke spilt Nabolaget særlig lenge.

- Jeg begynte å spille for to måneders tid siden. Tenkte bare at jeg hvert fall ikke vinner hvis jeg ikke spiller. Jeg er glad for at jeg begynte å spille nå, uttaler Buan Lund.

Og dessuten ...

I tillegg til 100.000 kroner til Ivan Buan Lund, er det fem i området som får 10.000 kroner hver og 20 som får 1000 kroner hver.