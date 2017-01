Han er ny direktør for Lycro

Ifølge en pressemelding underskrevet av styreleder Ivar Alsaker startet han i jobben 2. januar i år.

Lang erfaring

Berg har tidligere vært administrerende direktør i Elsafe international AS. Sist var han administrerende direktør i CTM Lyng AS. Berg har lang erfaring fra industrien. Han er også kommunestyrerepresentant for Høyre i Leksvik. I pressemeldingen opplyses det også at Morten Sandaas vil konsentrere seg om salg, kundekontakt, finans og innkjøpsavtaler fremover.

47 år

Bedriften Lycro så dagens lys i 1970. Siden har den ifølge bedriftens hjemmeside vært en ledende bedrift innen nordisk plastsprøytestøpingindustri. Hovedkontoret og plastproduksjonen ligger i Leksvik, men bedriften har også fabrikk i Kina. På hjemmesiden opplyses det at Lycro har 28 ansatte i Norge og 20 i Kina.