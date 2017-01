Forbudet er allerede innført fra 1. januar 2017 på en rekke gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge.

- Dette gjør vi først og fremst for å redusere mengden farlig avfall. Det er lett at alt fra malingsbøtter til bilbatterier havner i en svartsekk. Dette er avfall som må sorteres, da det kan være brannfarlig, sier Ola Sørås, daglig leder i Fosen Renovasjon.

Brannfarlig

Fosen Renovasjon har gjenvinningsstasjoner plassert i Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord.

- Vi hadde en gjenvinningskonteiner som begynte å brenne i Ørland, og vi har grunn til å tro at den oppstod som følge av farlig avfall. Vi har også flere behandlingsanlegg som mottar avfallet vårt som har hatt tilløp til brann, forteller Sørås.

Forbudet mot usortert søppel i svartsekker innføres ikke på selskapets gjenvinningsstasjon før i april 2017.

Bedre sortering

- I tillegg til at vi ønsker å redusere mengden farlig avfall, har vi generelt et mål om bedre sortering. Det er lett å gjemme unna ting i en svartsekk, og alternativet er at de som jobber på stasjonene må skjære opp sekken for å se hva som er inni. Det er ikke ønskelig, sier Sørås.

Erstatteren til svartsekken blir gjennomsiktige poser slik at man lettere kan se hva slags avfall som befinner seg inne i posen.

Fosningene gode på sortering

- Tanken er at folk skal kjøpe disse posene selv på butikken. Mange butikker selger gjennomsiktige poser allerede, men vi kommer til å varsle i fra når det blir innført slik at butikkene er forberedt på etterspørselen, sier Sørås som samtidig lover mer informasjon til forbrukerne om endringen etter hvert.

Sørås har inntrykk av fosningene generelt er flinke til å sortere søppelet sitt.

- Fosningene er absolutt flinke til å sortere. Plukkanalysene våre viser at de er særlig flinke til å sortere hjemme, men at de kan bli flinkere til å sortere avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen, sier Sørås.