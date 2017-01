- Nekter å oppgi passord til beslaglagte harddisker

Mannen ble torsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Siktede samtykket til varetektsfengslingen, men nekter straffskyld etter siktelsen.

- Seksuell omgang

Opprullingen av saken startet da en nå voksen mann kom til politiet på Fosen med sin historie. Mannen har ifølge politiet forklart at han ble utsatt for seksuelle overgrep av den siktede mannen i 60-årene. Overgrepene skal ha skjedd over flere år for 10-15 år siden. Mannen i 60-årene er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han nekter for å ha gjort dette.

Kjenner ikke innholdet

Mannen i 60-årene ble pågrepet på sin bopel et sted på Fosen tirsdag morgen denne uka. I hans hjem fant politiet en rekke harddisker. Politiet har så langt ikke rukket å gå gjennom materialet, og etterforskningsleder Roy Hoøen påpeker at dette er et svært tidkrevende arbeid. Fra andre saker er Fosna-Folket kjent med at det kan ta måneder å gå gjennom så store beslag.

- Vi vet ikke hva som er inne på harddiskene før vi får gått gjennom dem, sier etterforskningsleder Hoøen.

Han sa onsdag at politiet likevel har nok opplysninger til å sikte mannen i 60-årene for befatning med overgrepsbilder. Den siktede mannen nekter også straffskyld for dette.

«Svært datakyndig»

I fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett omtales mannen som «svært datakyndig». Videre går det frem at siktede etter pågripelsen ikke har vært «villig til å gi fra seg passord til sine elektroniske harddisker hvor innholdet etter det opplyste er kryptert».

Påtalemyndigheten ønsket siktede varetektsfengslet av hensyn til faren for bevisforspillelse. Retten mente ikke at to ukers varetektsfengsling var et uforholdsmessig inngrep.

- Helt uforstående

Siktedes forsvarer advokat Jon Reidar Aae bekreftet onsdag at hans klient nekter straffskyld.

- Min klient stiller seg helt uforstående til at han skal ha begått overgrep. Det gjør han også til dette datamaterialet som angivelig skal vise overgrep. Vi er tidlig i fasen av saken, så mer enn det ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, sa Aae.