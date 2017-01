– Det er ingen andre teknologier som tilbyr denne typen nøyaktighet

Bruk av dykkere og ROV i oppdrettsnæringa kan være uoversiktlig og i verste fall utrygt.

- Ved å ha full kontroll på dykkere og ROV-er i sanntid, og samtidig dokumentere hvor de har vært i ettertid, økes både presisjonen, effektiviteten, sikkerheten og etterretteligheten ved arbeid under vann, sier daglig leder i Norsk Havservice, Eirik Lundemo i ei pressemelding.

Produktet testes nå av SINTEF, Norsk Havservice og Salmar.

- Et av våre store konkurransefortrinn

– Løsningen blir et av våre store konkurransefortrinn. Dykkere og ROV-piloter får vite nøyaktig hvor de er og kan jobbe raskere og tryggere som en konsekvens av dette. Norsk Havservice får nå muligheten til å dokumentere at dykkerne eller ROV-en har kontrollert hele nota, sier daglig leder i Norsk Havservice, Eirik Lundemo i meldingen.

Denne dokumentasjonen vil også oppdretterne dra nytte av, understreker han.

– Vi kommer til å bli mer effektive i oppdragene våre, kundene våre får mer og riktigere rapportering, og oppdretterne tjener mer siden de får økt presisjon i arbeidet i og rundt merden. Oppdretterne vil også ha bedre dokumentasjon å vise til Mattilsynet og Fiskeridepartementet.

Fosen-lokaliteter sentrale

Salmar har vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av systemet. Deres lokalitet ved Hosenøyan har vært sentral for uttesting av teknologi, og lokaliteten på Tristein kjører nå det første AquaMap-systemet for posisjonering av fôrkamera. Tristein har også vært gjenstand for Norsk Havservice testing av systemet på dykkere.

Norsk Havservice kan gå fra å se etter dykkerens luftbobler til å se nøyaktig hvor dykkeren befinner seg langs alle akser i merden. Nøyaktig posisjon på dykkeren gjør at arbeidet utføres på langt mer presist. I systemet får kolleger på båt eller merd visualisert dykkeren relativt til båten eller merda.

ROV-posisjonering også viktig

De viser til at under ROV-inspeksjon er sikten ofte begrenset.

– Jeg bruker å si at vi ser gjennom et sugerør. Du har bare informasjonen du ser på kameraet, dybden og headingen. Selv om dyktige ROV-piloter vet hvor de er til enhver tid, så er vi ofte på dykkeoppdrag for å løsne ROV-er fra bunntau og not, sier Lundemo.

Water Linked har også testet ROV-posisjoneringen i samarbeid med SINTEF Fiskeri & Havbruk med svært gode resultater, ifølge meldingen.

– Kan stå for milliardbesparelser

De viser også til at SINTEF mener man må doble lakseproduksjonen i Norge fra dagens nivå på 1,2 millioner tonn med laks innen 2020.

– Om fôringen bli mer nøyaktig og svinnet mindre står næringa ovenfor milliardbesparelser når volumet øker så ekstremt mye, legger de til.

– En fôrinnsparing på to promille tilsvarer mange milliarder kroner og vi tror teknologier som denne kan være med på å skape denne innsparingen, sier Lundemo.

Norsk Havservice gjør alle typer anleggsarbeid under vann. Selskapet jobber med både oppdrett-, anlegg- og kraftbransjene. De har nå testet Water Linkeds teknologi i oppdrettsbransjen, og har store planer om å bruke teknologien også i de andre forretningsområdene sine.

– Det er ingen andre teknologier som tilbyr denne typen nøyaktighet når det kommer til undervannsposisjonering, sier Lundemo i meldingen.