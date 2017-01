Nytt kjøpesenter på Fosen kan bli en del av Amfi-kjeden

Siden planene om å bygge et 12.000 kvadratmeter stort kjøpesenter i Botngård i Bjugn ble lansert i oktober i fjor, har primus motor Tor Langvold i Bjugn Næringsforum hatt et ønske om at senteret kan bli en del av kjøpesenterkjeden Amfi. Tirsdag neste uke får han trolig svaret.

Avgjørende møte

Da reiser nemlig Langvold til Surnadal, hvor kjeden har sitt hovedkontor, for å møte Amfi-gründeren Lars Løseth. Han møter Løseth sammen med banksjef Bjarne Beversmark og Arnt Ivar Kverndal i Valsneset Eiendom AS.

- Vi regner med å få tydelige signaler i møtet på om Amfi kan være interessert i å delfinansiere eller drifte nytt kjøpesenter i Botngård, sier Langvold.

Amfi er et selskap eid av Olav Thon Gruppen. De eier eller drifter totalt 95 kjøpesentre i Norge og 10 i Sverige.

Befaring på tomta

I november i 2016 var eiendomssjef i kjeden, Irene Malmedal, på besøk i Bjugn for å ta den aktuelle tomta i Emil Schanches gate nærmere i øyesyn.

- Jeg viste henne også rundt i Ørland og Bjugn. Hun var positiv til et kjøpesenter i Botngård, forteller Tor Langvold om møtet.

LES OGSÅ: Ordfører om senterplaner: - En kjempegod nyhet

Planen er å bygge et flunkende nytt kjøpesenter over to etasjer, som skal stå ferdig i utgangen av 2019. Foreløpig arbeidstittel på senteret er «Strandkanten».

Oppretter eiendomsselskap

- Jeg forventer ikke at Amfi skal fullfinansiere prosjektet. De har flere ulike modeller for avtalene de inngår, deriblant delfinansiering eller drift. Finansieringa kan vi få til på egenhånd, men vi ønsker selvfølgelig at Amfi skal drifte senteret, forteller Langvold.

Han forklarer at det vil bli opprettet et eiendomsselskap, der private aktører kan investere. Dersom selskapet får 25 prosent egenkapital vil låneopptak bli rimeligere.

Bowling og uteservering

Langvold ser for seg et bowlingtilbud i senterets andre etasje, samt uteservering og spisesteder. For de shoppelystne er det ifølge Langvold flere butikker som allerede er etablert i Bjugn som ønsker å bli en del av kjøpesenteret.

En avtale med Amfi-kjeden vil kunne få fart på planene, mener Langvold.

- Solid kompetanse

- Amfi er en seriøs og landsdekkende kjede med solid kompetanse på kjøpesenterdrift. Derfor har vi et håp om at de kan være interessert. Dersom Amfi sier ja ville det vært alfa omega for det lokale næringslivet i Bjugn. De ønsker å være samlet under ett tak, i stedet for å ha en spredt handelsstruktur slik som i dag, sier Langvold.

Langvold legger heller ikke skjul på at en avtale om eventuell drift eller finansiering med Amfi vil kunne bidra til at nye kjeder etablerer seg på Fosen.

Tungt uten Amfi

- De har kontakter inn mot kjedene, og er dyktige på dette med butikksammensetning. De har heller ingen senter på Fosen fra før, sier han.

- Hva skjer dersom Amfi takker nei til å være med i prosjektet?

- Det vil bli en diskusjon hva som skjer dersom de sier nei. Det er klart det vil bli tyngre å få realisert prosjektet uten en slik aktør, sier Langvold.