Mann i 70-årene ble fotgjenger etter å ha sust forbi UP

En to timer lang kontroll resulterte i at to personer fikk førerkortet beslaglagt, opplyser Øystein Braseth.

Kontroll i 60-sone

- Vi hadde fartskontroll midt på dagen i tidsrommet mellom klokka 12 og klokka 14. Det ble to førerkortbeslag og 5 forenklede forelegg, sier Braseth.

- Godt voksen mann

Det var i en 60-sone at en mann i 70-årene som ble målt til 89 km/t, og ei kvinne i 30-årene som ble målt til 86 km/t, fikk førerkortene beslaglagt.

- Det var en godt voksen mann i 70-årene og ei kvinne i 30-årene som fikk førerkortet beslaglagt. Hastigheten for de fem forenklede foreleggene var på mellom 72 og 75 km/t, opplyser Braseth.