Må punge ut 60 000 kroner etter 100 meters fyllekjøring

Mannen i 20-årene er i Fosen tingrett dømt til fengsel i 21 dager. Han slipper imidlertid å sone straffen da den ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må i tillegg betale en bot på 60 000 kroner. Det tilsvarer rundt 600 kroner for hver av de metrene han fyllekjørte. Fosningen ble også fradømt retten til å kjøre bil for en periode på 20 måneder. For å kunne ta lappen på nytt, må han avlegge full førerprøve.

Julebord

Det var midt i julestria i fjor at fosningen ble tatt for promillekjøringen. Mannen har forklart at han hadde vært på julebord to kvelder på rad. Lørdag 10. desember var han også ute på byen i Trondheim. Han har forklart at han følte at han drakk en «moderat mengde» alkohol.

Over 1 i promille

I 05.40-tida søndag morgen skulle han flytte bilen fra et parkeringshus til parkeringen utenfor Royal Garden hotell der han bodde. Strekningen var på kun 100 meter. Mannen har forklart at han ikke følte seg beruset, men at han hadde tenkt at han ikke burde ha kjørt bil. Politiet ble klar over kjøringen, og en utåndingsprøve av mannen viste en alkoholkonsentrasjon på 0,54 milligram per liter luft. Det tilsvarer en promille på 1,08.

Vedtok dommen

Saken ble behandlet som en tilståelsesdom i Fosen tingrett. Siktede møtte og avga en uforbeholden tilståelse. Retten var i hovedsak enig i påtalemyndighetens straff. Fosningen vedtok dommen på stedet.