Det melder Bjugn kommune på sine hjemmesider.

Områdene Valsøya, Vasøya, Vallersund Gård og Hestbergnesset er torsdag formiddag uten vann. Årsaken skal være at vannrørene til disse områdene er gravd av. Det jobbes med å få rettet opp feilen, melder kommunen, og skriver at vannet trolig er tilbake innen et par timer.