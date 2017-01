Første årsmøte for AUF

AUF i Rissa startet opp 15. november 2016, og har til nå fungert med et midlertidig styre.

- Lokallaget har dessverre ikke hatt noen møteaktivitet siden oppstartsmøtet, men nå skal det bli fart på sakene, sier den gjenvalgte lederen Ina Marie Kvithyll.

Gode råd

Per Kristian Skjærvik, fungerende leder i Rissa Arbeiderparti og tidligere ordfører i Rissa kommune, besøkte årsmøtet og fortalte om arbeidet med sammenslåingen av Rissa og Leksvik kommune, forventninger og håp til Indre Fosen kommune, samt mulige samarbeidssaker med Rissa AUF.

- Han sa at han ønsket seg et aktivt AUF, et lokallag med engasjerte ungdommer som kan være med å sparke voksenpolitikerne litt bak for å få gjennom sine kampsaker, forteller Ina Marie Kvithyll.

Samarbeid

Skjærvik utfordret samtidig fylkesleder i AUF i Sør-Trøndelag, Julie I. Hole, på å få til et samarbeid med Nord-Trøndelag i opprettelsen av Indre Fosen AUF.

Nyvalgt sentralstyremedlem i AUF, Ellen Reitan, fortalte årsmøtet om den litt betente saken angående oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Disse er de mest sårbare naturområdene i Norge, og fiske- og turistnæringen står i fare for å bli utryddet hvis vi åpner oljefelt i områdene. Nå har Arbeiderpartiets programkomité forsøkt å gå for et kompromiss som verner deler av Lofoten-Vesterålen-Senja, men AUF håper moderpartiet vil snu. Derfor er det viktig at vi får mange gode vedtak, ja helt ned på grasrot-nivå, som sier nei til dette, sa Reitan.

Senere ble det fremmet vedtak på å si nei til oljeboring i nettopp disse områdene, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Andre vedtatte saker omhandler blant annet likestilling og samferdsel.

Styret

Det nye styret ser sånn ut:

Ina Marie Kvithyll, leder

Erlend Brattgjerd Rennan, nestleder

Aksel Bakken, styremedlem

Asle Lajos Moholt, styremedlem

Ane Bakken, styremedlem

Solveig Rennan, økonomiansvarlig