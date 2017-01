Er dette Fosens mest likestilte kommuner?

I en oversikt publisert like før jul viser SSB hvor likestilte norske kommuner er ved hjelp av indikatorer som andel kvinner i kommunestyret, andel kvinner i lederstillinger, andel barn i barnehage, andel fedre som tar hele fedrekvoten og gap i inntekt mellom kvinner og menn.

Flest i barnehage

Osen er den kommunen på Fosen med flest andel barn i alderen ett til fem år i barnehage. Så mange som 97,5 prosent av barna i denne aldersgruppen i Osen går i barnehage.

- Det skyldes gode barnehager og høy kvalitet på personal. At barnehagetilbudet i Osen er godt tilrettelagt med åpningstidene vi har spiller nok også inn, sier Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) om den høye prosentandelen.

- Ingen god forklaring

Lavest andel finner man i nabokommunen Roan, der «bare» 76,2 prosent av barna går i barnehage. Roan ligger dermed langt under landssnittet på 90,5 prosent.

- Det har jeg ingen god forklaring på. Vi har full barnehagedekning, og det skal ikke være problemer med å få plass, sier Einar Eian (H), ordfører i Roan.

Full fedrekvote

Til gjengjeld er Roan den kommunen på Fosen der flest fedre tar ut hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden: Andelen fedre som gjør dette ligger på 80 prosent.

På landsbasis øker andelen fedre tar ut full fedrekvote eller mer i alle fylker, og gjennomsnittet for hele Norge er 70 prosent. Til sammenligning var andelen som tok ut full fedrekvote i Norge 60 prosent i 2008.

Fedrene i både Ørland og Bjugn gjør dette i mindre grad når de blir foreldre, viser tallene fra SSB.

Over halvparten er kvinner

I Bjugn tar 66,7 prosent av alle fedre ut full fedrekvote, og i Ørland gjør 66 prosent det samme.

Roan har også størst andel kvinnelige ledere. Indikatoren tar for seg kvinnelige ledere i alderen 20 til 66 år. I gjennomsnitt har andelen kvinnelige ledere sunket marginalt fra 2014 til 2015, men i kommunen nord på Fosen er 53,6 prosent av lederposisjonene besatt av kvinner.

- Det skyldes ikke annet enn at de beste kandidatene får jobben. Det handler ikke om kjønn, sier ordfører Einar Eian.

Færrest i Rissa

Han gleder seg over at kommunen kommer godt ut i likestillingsstatistikken, men avviser at kommunen har jobbet målrettet med dette feltet.

- Utviklinga har nok kommet litt av seg selv. Så vidt jeg vet har vi ikke gjort noe aktivt for å pynte på denne statistikken, sier Eian.

Nest best er Osen, der 43,5 prosent av alle ledere er kvinner. Lavest andel kvinner i lederposisjoner finner man i Rissa med 29,8 prosent.

- Litt tilfeldig

- Det er nok litt tilfeldig at det blir slik, men samtidig et resultat av at dyktige både menn og kvinner søker seg hit. I kommunen har vi tre sektorer, og alle ledes av kvinner. Det er veldig bra. Men vi ser at kjønnsbalansen kunne vært bedre i barnehagene våre. Her har vi prøvd å rekruttere flere menn, men det er vanskelig, sier Osen-ordfører Høvik, som i likhet med ordførerkollega Eian ikke har jobbet aktivt med likestilling som ordfører.

- Jeg er relativt fersk i ordførerstolen, så jeg kan ikke komme på at vi har jobbet spesifikt med det. Men som kommune etterstreber vi hele tiden kjønnsbalanse, sier han.

Åfjord-kvinner i politikken

SSB har også sett på hvor mange kvinner som sitter i kommunestyrer rundt om landet. Av Fosen-kommunene er det Åfjord kommunestyre som har størst kvinneandel, på 52,4 prosent.

Åfjord ligger dermed et godt stykke foran landsgjennomsnittet som er 39 prosent kvinner.

Rissa kommunestyre har lavest kvinneandel på Fosen, der 30,4 prosent av representantene er kvinner etter valget i 2015. Det tilsvarende tallet for sammenslåingspartneren Leksvik er på 44 prosent.

Varierende gap

En annen sentral indikator på likestilling i tallene til SSB er også inntektsforskjeller mellom kvinner og menn i de ulike kommunene. I samtlige Fosen-kommuner er det menn som tjener mest penger, men gapet mellom kjønnene varierer.

Her kommer Leksvik best ut: I 2015 hadde menn i Leksvik en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 435 200 kroner, mens gjennomsnittlig inntekt for kvinner var 308 400 kroner i året.

Det gir en inntektsgap på 126 800 kroner, det minste gapet blant alle Fosen-kommunene.

Størst forskjell i Ørland

Nest best er Osen, hvor menn i gjennomsnitt tjente 129 000 kroner mer enn kvinner i 2015.

Størst forskjell på gjennomsnittlige bruttoinntekt finner man i Ørland kommune. Her tjente menn i snitt 469 100 kroner, mens kvinner tjente 314 700 kroner. Det gir et inntektsgap på 154 400 kroner.

Oversikt

Kommune Barn (1-5 år) i barnehage Andel kvinner i kommunestyret Andel fedre med full fedrekvote Andel kvinnelige ledere Inntektsgap mellom kjønnene Rissa 85,3 30,4 73 29,8 140 300 kroner Åfjord 93 52,4 72,1 38,6 141 200 kroner Roan 76,2 35,3 80 53,6 134 500 kroner Osen 97,5 33,3 75 43,5 129 900 kroner Leksvik 95,7 44 77,8 36,2 126 800 kroner Bjugn 88,8 38,1 66,7 34,8 148 900 kroner Ørland 90,3 36 66 36,4 154 400 kroner

Tallene fra Statistisk sentralbyrå er basert på grunnlagstall fra 2015. Publisert 20. desember 2016.