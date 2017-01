Ber om forslag til verdige vinnere

Prisen deles ut til aktører som regionrådet ønsker å hedre som «gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen», skriver regionrådet i sitt brev til Fosen-kommunene.

Kandidatene til prisen bør ha utmerket seg med en spesiell ide eller arbeidsinnsats som har vært fordelaktig for Fosen, eller vært gode ambassadører og talsmenn for Fosen i året som har gått.

Fjorårets vinner

Vinneren av prisen kan gå både til bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner.

Vinner av Utviklingsprisen for Fosen 2015 var Hepsø Notservice AS i Osen kommune. Bedriften utfører vasking, desinfisering, testing, reparasjon og impregnering av oppdrettsposer, og fungerer som er servicestasjon for oppdrettsnæringa – både for Fosen og utenfor halvøyas grenser.

Formannskapene nominerer

Fjorårets pris ble overrakt under Næringskonferansen på Hysnes i Rissa i juni 2016.

Det er formannskapene i hver av de sju medlemskommunene som skal innstille på en eller flere mulige kandidater til prisen.

Formannskapene må ha bestemt seg innen 1. mars 2017.