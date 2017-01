Utviklingsselskap på plass

Styret i selskapet består av fem representanter fra Leksvik og fem fra Rissa.

Representantene kommer fra næringslivet, landbruksorganisasjonene og fra politisk nivå.

Daglig leder ansatt

To saker ble behandlet i møtet, konstituering av styret i Indre Fosen Utvikling og ansettelse av daglig leder.

Indre Fosen Utvikling KF skal lede det strategiske og administrative næringsarbeidet i kommunen og forvalte kommunens økonomiske virkemidler innen næring og landbruk.

Ansvarsområde

Indre Fosen Utvikling KF er ansvarlig for samordning, planlegging, forvaltning og utøvelse av kommunal landbruks- og næringsvirksomhet. Selskapet har også ansvar for samhandling med øvrig virksomhet i Indre Fosen kommune på områder der det er aktuelt og viktig for å nå kommunens målsettinger.

- Indre Fosen har et sterkt næringsliv, mange teknologibedrifter, stort spekter av industribedrifter, voksende handelsnæring og er en stor landbrukskommune. Styret er klar for å sette full gass på næringsarbeidet i Indre Fosen kommune, sier ordfører i Rissa, Ove Vollan (H).

Tema på stiftelsesmøtet

En rekke viktige tema ble diskutert i stiftelsesmøtet.

Blant annet hvordan involvere næringslivet og landbruket, hvordan få til et godt samarbeid med andre næringsselskap og aktører som driver med næringsarbeid på Fosen og i Trondheimsregionen, og hvordan få til en god struktur på alle områdene det skal jobbes med framover.

- Det nystiftede selskapet har store ambisjoner og stor tro på vekst i Indre Fosen, sier Vollan.