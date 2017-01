Mann i 60-årene siktet for gjentatte seksuelle overgrep mot gutt

- Det var fornærmede som selv tok kontakt med politiet. Vedkommende er i dag voksen. Han forteller om overgrep som har pågått over flere år. Dette skal ha skjedd for 10-15 år siden, opplyser etterforskningsleder Roy Hoøen ved Fosen lensmannsdistrikt.

Fornærmede skal ha vært yngre enn ti år gammel da overgrepene startet. Ifølge politiet er ikke fornærmede og siktede i familie med hverandre. Politiadvokat Sunniva Tronvoll opplyser til Fosna-Folket at mannen er siktet for seksuell omgang og at dette skal ha pågått gjennom flere år.

- Store mengder harddisker

Det var tirsdag formiddag at politiet slo til mot mannen i 60-årene som er bosatt et sted på Fosen. Vedkommende ble pågrepet hjemme. På hans bopel beslagla politiet flere harddisker.

- Det er store mengder harddisker, opplyser etterforskningsleder Hoøen.

Han forteller at selve databeslaget i denne saken er større enn i den første pågripelsen i den såkalte overgrepsbildesaken. Der ble en mann i 40-årene senere dømt for oppbevaring av over 400 000 overgrepsbilder.

- Enorm jobb

Ettersom pågripelsen i den nye saken skjedde tirsdag denne uka, har ikke politiet rukket å gå gjennom beslaget. Dermed vet de ikke hvor mye av innholdet på harddiskene som eventuelt er overgrepsbilder.

- Det er en enorm jobb å gå gjennom beslaget. Vi har foreløpig nok opplysninger til å sikte mannen for oppbevaring av overgrepsbilder, forklarer Hoøen.

- 30 våpen

Hjemme hos mannen fant politiet også en rekke våpen.

- Det lå våpen og ammunisjon usikret flere steder i hjemmet. Totalt er det snakk om nærmere 30 våpen. Det er alt fra rifler og hagler til pistoler. Mannen er siktet for ulovlig oppbevaring av våpen, forklarer Hoøen.

Siktede nekter

Den siktede mannen i 60-årene er allerede avhørt. Han nekter straffskyld etter siktelsen.

- Han benekter å ha begått seksuelle overgrep, sier etterforskningsleder Hoøen.

Han legger til at siktede også nekter for ulovlig oppbevaring av våpen og oppbevaring av overgrepsbilder. Mannen i 60-årene blir torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Politiet vil etter alt å dømme be om to uker, og ifølge Hoøen vil siktede trolig gi sitt samtykke til fengsling.

Siktedes forsvarer advokat Jon Reidar Aae bekrefter at hans klient nekter straffskyld.

- Min klient stiller seg helt uforstående til at han skal ha begått overgrep. Det gjør han også til dette datamaterialet som angivelig skal vise overgrep. Vi er tidlig i fasen av saken, så mer enn det ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, sier Aae.