- Man klarer mye mer enn man tror

Villmarkingen og ekspedisjonsfareren Lars Monsen holder 24.januar foredrag i Åfjordhallen.

- Jeg kommer til å snakke om turene og ekspedisjonslivet mitt. Det blir mye om møter med dyr, for eksempel bjørn. Litt om tankesettet til en fyr som meg, hva er det som gjør at jeg gjør som jeg gjør, og hvordan du takler motgang, sier Monsen til Fosna-Folket.

- Det er bare en del av sjela mi

- Du inspirerer jo mange, hvor henter du selv inspirasjon fra?

- Det tror jeg at jeg har hatt med meg fra tidligere liv. Det er bare en del av sjela mi, jeg tror det er mange som føler det sånn, forklarer Monsen.

Han har tilbragt over 4500 netter i sovepose, halvparten av disse i ekstreme vinterforhold. Selv om Lars tilbringer mye tid alene i naturen, forklarer han at han likevel aldri føler seg ensom.

- Jeg har aldri følt meg ensom. Man er jo heller aldri helt aleine i naturen, sier han.

- Redsel er et dårlig utgangspunkt

Han forteller at han aldri er redd når han er ute på lange turer alene. Redsel er et dårlig utgangspunkt for en ekspedisjon, og alt kan løses, ifølge den løsningsorienterte villmarkingen.

- Nei, jeg er aldri redd. Det er feil ende å starte i. Alt har en løsning. Får du deg en på trynet, må du si; gi meg ti til så skal jeg skal fikse det, sier Monsen.

- Dere bor midt i smørøyet

Selv om han ikke har fått testet turlivet på Fosen skikkelig, skryter Lars av naturen her.

- Jeg har ikke vært på grundige turer her. Men jeg kjenner naturtypen, og vet at dere har det veldig fint. Dere bor jo midt i smørøyet, sier han.

Han understreker at det ikke er nødvendig å legge ut på lange ekspedisjoner for å nyte naturen og tror mange flere kunne hatt godt av å komme seg ut i naturen for å være litt alene, kjenne på stillheten.

- Man må ta seg tid til å oppleve naturen. Folk behøver ikke gå over bekken etter vann, de aller fleste bor i nærheten av fine områder. Det handler mer om dørstokkmila, sier Monsen.

Å møte bjørn gjør inntrykk

- Hva har gjort størst inntrykk på deg i løpet av alle dine turer?

- Jeg er en bjørneperson, så det må være alle bjørnemøtene, sier Monsen som anslår at han har møtt bjørn mellom 350 og 400 ganger.

For ham er det å møte bjørn et øyeblikk man skal verdsette og være glad for at man får lov til å oppleve.

- I Åfjord var flere turgåere skeptiske til å benytte seg av området der en elg ble funnet drept av bjørn for ei tid tilbake. Behøver vi være redd for å møte bjørn i Norge?

- Vi har jo lite bjørn i Norge. Jeg forstår at folk kan bli redde når det er bjørn i nærheten, vi er jo ikke vant til det. Men det hender at elgen går til angrep den også. Hvis man først møter bjørn så skal man være helt rolig, finne frem kameraet og prise seg lykkelig over at man får lov til å være der. Man kan gjerne snakke til bjørnen, gi seg til kjenne, sier Monsen.

I hardtrening frem mot Iditarod

Selv har han møtt det som er av dyr i den norske naturen. Han er ikke redd for verken bjørn eller ulv, og skulle gjerne sett at det fantes en større ulvebestand i Norge.

- Jeg kunne godt tenkt meg å møte mer ulv, vi har liksom ikke ulv i Norge, sier han.

Nå ligger Lars, og hundene, i hardtrening frem mot Iditarod i mars. Sledehundløpet som går fra Anchorage sørøst i Alaska til Nome i nordvest, er over 1600 kilometer langt. I tida frem mot løpet er det trening og hundekjøring det går i, det er ikke tid til mye annet.

- Jeg tilbringer like lang tid i sleden som en normal arbeidsdag for folk flest. Det er ikke særlig mye annet en hundekjøring det går i nå, sier han.

Sjakk og lydbøker

- Hva er avslapping for deg, har du en måte å koble av på?

- Kaffe og sjakk på nettet. Da spiller jeg live med andre spillere i hele verden.

Selv om han ikke har veldig mye tid til å høre på musikk eller lese bøker, har han fått tid til å høre kona Trine Reins nye album, og har en klar favoritt når det gjelder musikksjanger.

- Hva hører du på av musikk?

- He he. Det har gått mye i det nye albumet Trine kommer med i februar. Men om jeg må velge en sjanger så blir det heavy. Sånn at det blåser øra av deg. I bilen hører jeg på lydbøker.

- Klarer jeg å fyre bål med én fyrstikk?

I helga deltok Lars på Mush Synnfjell, og allerede førstkommende helg deltar han på neste løp, Gausdal Maraton. På alle sine turer opp gjennom årene har han lagt bak seg storslåtte naturopplevelser de fleste av oss ikke har opplevd makan til, og om sommeren når Lars ikke er på ekspedisjon lærer han bort villmarksferdigheter.

Avslutningsvis har han også et par tips til dem som selv drømmer om å legge ut på ekspedisjon:

- For det første så klarer man mer enn man tror. Man må gjøre det man vet man mestrer, og det er lurt å tenke på de grunnleggende ferdighetene; klarer jeg for eksempel å fyre bål med én fyrstikk? Eller den elva borti skogen, klarer jeg å krysse den med en tung ryggsekk? Hvordan sover jeg tørt og godt om natta, og takler jeg å gå rundt å være våt på beina en hel dag?

