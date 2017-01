Klare for utdanningsmessa

Utdanningsmessa er et av de innledende arrangementene i kulturuka til Åfjord kommune.

Anna Pettersen og Eskil Hosen har fått i oppdrag å ønske gjester og utstillere ved årets messe velkommen. Rolf Øia fra Åfjord Utvikling vil så entre podiet.

– Han vil holde en tale for ungdommene, sier Coyne.

Når Øia har kommet med sitt budskap, kommer en hilsen fra ordførene.

Underholdning

Coyne lover at det også vil bli noen underholdningsinnslag. Glimt fra Russerevyen 2016 står på planaog dessuten vil Ina Hammer slippe til på scenen. Messa vil som i foregående år bestå av en fin blanding av mingling mellom de ulike standene. Arrangørene sørger for at det vil bli mulig å kjøpe både mat og drikke. Flere av utstillerne vil arrangere konkurranser, og vinnerne av disse kunngjøres fra scenen mot slutten av arrangementet.

Konferansierene Anna og Eskil vil til slutt ønske folk vel heim.

