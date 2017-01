Kvinne i 40-årene tiltalt etter dødsulykke

Ulykken skjedde på fylkesvei 715 like nord for skisenteret i Haugsdalen den 16. februar i fjor. Det var glatt føre, hardpakket is og snø på veibanen og sporete.

«Holdt for høy fart»

Den nå tiltalte kvinnen kom kjørende sørover langs fylkesvei 715. Ifølge tiltalen mener påtalemyndigheten at hun holdt for høy fart i forhold til kjøreforholdene.

«Bilen var utstyrt med slitte og gamle dekk, og hun holdt for høy hastighet etter kjøreforholdene. Hun miset kontrollen over bilen, som fikk skrens og roterte og kom over i motgående kjøreretning», heter det i tiltalen.

Bakenden på bilen til tiltalte traff fronten på en møtende bil. Passasjeren i denne bilen omkom i ulykken.

- Kjørte ordentlig

Statsadvokatene i Trøndelag har tatt ut tiltale etter Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jamfør paragraf 3:

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Tiltaltes forsvarer Roy Gunnar Johansen ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

I en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett fra 31. mars i fjor gikk det imidlertid fram at den da siktede sjåføren mente hun hadde kjørt ordentlig og at ulykken ikke hadde sammenheng med hennes aktsomhet, men med veiforholdene.

«Hun har understreket at det var trist at mannen døde, men at ulykker kan skje», sto det i rettens kjennelse.