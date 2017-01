Fyldig og friskt kulturprogram

Den første dagen i denne uka er torsdag 19. januar. Da er det to arrangement som går av stabelen under kulturukas vignett. Musikk fra Egil Monn Iversen varierte repertoar framføres av Vokalist Åse Krystad og pianist Bjørn Willadsen. Komponisten nærmest regjerte norsk musikkliv i en mannsalder. De skal presentere perler fra hans lange karriere på to steder. Revsnes Trygdepensjonat er første stopp, deretter holder de konsert i Åfjord helsesenter. Utdanningsmessa i Åfjordshallen er også under kulturuka og går av stabelen til kvelds.

Historie

Det sies om oss nordmenn at vi aldri blir ferdig med okkupasjonshistorie. At det ennå er tema å øse fra beviser er Inger Selven Watts. Hun har begått boka «De kom til oss» som handler om dem som ble tvangsevakuert fra Finnmark og Nord-Troms på slutten av verdenskrigen. Flere familier havnet også i Åfjord. Arrangementet går i Bakeriet 29. januar. Watts er historiker, skribent og foredragsholder og bidro blant annet til NRKs minnemarkering av tvangsevakueringa i 2014.

Lokalhistoriker Reidar Moen holder foredrag i Stoksund kirke 29. januar. Moen har i en årrekke vært en ivrig talsmann for å bevare lokalhistoria i den del av kommunen. Det blir utstilling av gamle skatter fra kirka samt orgelmusikk ved organist Astrid Elvebakk.

Internasjonalt

En av artistene kultursjefen sjøl er svært spent på, er Chip Taylor, mannen som skreiv låta «Wild Thing». Amerikaneren ble født i 1940 og laget blant annet låter som ble framført av The Hollies. Både Jimi Hendrix, Janis Joplin og Hollies og flere av artistene som framførte hans mer enn 100 hits som klatret opp på listene til Billboard er historie, men Taylor frekventerer altså scenen ennå. Denne gangen på Strandbaren på Stokkøya.

Faten Farhan inviterer til kurs i matkultur. Det holdes 21. januar på Åset skole. Her får deltakerne en innføring i arabisk og kurdisk matkultur. Påmelding skjer på nett og antall plasser er begrenset. Språkkafeen på bakeriet holdes mandag 23. januar på ettermiddagen, og er en sjanse for nye og gamle åfjordinger til å treffes. Internasjonal dag holdes lørdag 28. januar på Åset skole. Arrangementet byr på musikk, sang, mat og kultur fra «nesten» hele verden.

– Dette er en del av den spennende internasjonale miksen, sier Berdahl.

Tevlinger

Sportsklubben Stoksund avholder sin idrettsgalla på Stokkøy samfunnshus, fredag 27. januar. Denne er gratis for aktive og trenere. Barn under 10 år må ha med foreldre / foresatte. Her er det en alltid like populær tacobuffet med brus. Det skal være pris- og diplomutdelinger, og sjølsagt er det diskotek med Dans ved Dj H-kon. Bjørn Hosen i Åfjord frivilligsentral tar imot påmeldinger.

Tradisjon tro blir det arrangert Åfjordsmesterskap i Quiz fredag 20. januar på Åfjordskroa. Quizmaster er Asgeir By. Fredagen etter, den 27. januar, er det sangkafé med musikkoret Håp med band i Å Misjonshus. Her er det kaffesalg og utlodning.

Naturopplevelser

Natur- og friluftsinteresserte får sitt gjennom Lars Monsens foredrag i Åfjordhallen 24. januar og Arne Hugdals foredrag «Fra sjø til fjell» i Sørdalshuset 23. januar. Sørdalingen er fotografen bak praktboka Åfjordsnatur der naturen beskrives gjennom året med en serie spektakulært vakre bilder. Hugdal er også kjent som en av de få som har fotografert vill ulv i Trøndelag. Det blir lotteri og salg av mat i pausen.

– Jeg trur vi har dekt ganske mange interessefelt. Nå er det bare å håpe at folk møter opp, sier kultursjefen.