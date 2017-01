Trolig byggestart på senhøsten

- Vi planlegger et folkemøte den 24. januar. Der skal vi gå ut og orientere lag, foreninger og andre innbyggere om prosjektet. Det er veldig viktig å få med lag og foreninger tidlig i prosessen. De må få et eierskap til prosjektet og kanskje være med på å påvirke både innholdet og driften, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Folkemøtet vil sannsynligvis finne sted på Leksvik videregående skole.

Forprosjekt

Styringsgruppa for flerbrukshuset hadde sitt første møte fredag forrige uke. Etter at Leksvik kommunestyre i desember vedtok byggingen, er bygget nå på forprosjektstadiet. Nye skisser og kostnadsberegninger er ventet innen kort tid. Kommunens låneopptak i bygget skal i henhold til vedtak ikke overstige 70,2 millioner kroner.

- Om et par måneder har vi nok kommet langt med forprosjektet. Det vil ta litt tid å få på plass anbudsdokumentene, så jeg vil tippe vi får bygget ut på anbud i september-oktober.

- Det betyr at byggestart blir tidligst på senhøsten i år?

- Ja. Så må man regne med fra 12- til 15 måneders byggetid, sier ordfører Saghaug som er leder av styringsgruppa.

Vil høre kritikerne

Kurt Myrabakk (Frp) er også medlem i styringsgruppa for flerbrukshuset. Han er veldig opptatt av at innbyggerne skal få si sitt.

- Hva kan folk fortsatt være med å påvirke?

- De kan påvirke utformingen, størrelsen på vrimleareal, kjøkkenet eller antall toalett. De kan for eksempel fortelle oss at en squash-bane ikke er interessant eller at spinningrommet er for lite. Jeg er også kjent med at det er fraksjoner i bygda som synes at dette bygget er råflott. At vi nettopp har kommet ut av Robek-lista, så blåser vi av nye millioner på et stort kultur- og idrettsbygg. Vi skal lytte til deres argumenter også. Samtidig skal vi fortelle hvorfor vi politisk landet på å bygge dette bygget, sier Myrabakk.

Han mener kommunen nå må hente erfaringer fra Vanvikan, Stadsbygd og Rissa, hvor det er bygd lignende haller de siste årene.

- I Leksvik har kommunen tenkt å sitte som forvalter av bygningen, sier Myrabakk som mener man må se på hvordan dette er gjennomført andre steder i det som blir nye Indre Fosen kommune.

Squash, spinning og svømming

Her er en oversikt over hvordan flerbrukshuset kan bli:

1. etasje (kjeller)

Teknisk rom.

Bunnen av bassengene.

2. etasje (sokkel)

Vil være på samme gulvnivå som håndballbanen i dagens idrettshall.

1 stort basseng. 12,5 meter bredt og 25 meter langt. 6 svømmebaner. Stupemulighet fra stupebrett fra 1 meters høyde og fra plattform fra 3 meters høyde. Bassenget vil være 4 meter dypt på det dypeste.

1 opplæringsbasseng. 8,5 meter bredt og 12,5 meter langt. Bassenget vil ha bunn som kan heves og senkes slik at dybden kan tilpasses etter behov.

1 squashrom.

1 spinningrom på 60 kvadratmeter med plass til 20 sykler.

1 styrkerom på 100 kvadratmeter.

Garderober, dusj, badstue og mer.

3. etasje (hovedinngang)

Området utenfor og rundt flerbrukshuset vil bli fylt opp slik at hovedinngangen blir i denne etasjen, altså en etasje over dagens hovedinngang til Leksvikhallen.

Bibliotek.

Vrimleareal.

Hovedkjøkken og kiosk.

Aktivitetssal med en 14,5 til 15 meter bred scene og uttrekkbart amfi med 260 sitteplasser. Scenen vil være på samme nivå som salen for øvrig. Salen er tenkt til både kulturelle aktiviteter som konserter, men kan også benyttes til danseøving og annet.

Garderober, sminkerom og backstagefasiliteter.

Lokaler til ungdomsklubb.

4. etasje