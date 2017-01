Lars Monsen til kulturuka

Sjølveste Lars Monsen holder 24. januar foredrag i Åfjordhallen som en av attraksjonene under kulturuka 2017. Mannen skulle kanskje ikke trenge ytterligere presentasjon, men for ordens skyld kan det nevnes at vi har med å gjøre en av vår tids største villmarks- og ekspedisjonsfarere.

Formidleren

Det er dem som har gjort mer vågale stunt, gjennomført tøffere ekspedisjoner vært høgere, djupere eller lengre sør og lengre nord enn Monsen, men når det kommer til formidling er det ingen i vår tid som gjør ham rangen stridig. Her er han på høgde med storheter som Helge Ingstad. Monsen deler levende, likefram og lett sine opplevelser med folk - uten å falle hen til sjølhøgtidelighet og alltid med et glimt i øyet. Det er evnen til, og gleden ved, formidlingen som skiller Monsen fra røkla av bustete villmenn- og kvinner som legger ut i barsk og uberrørt natur.

Foruten å holde foredrag har han vært programleder i NRK og dessuten har han begått flere bøker som han har gitt ut på sitt eget bokforlag.

Skribenten

Monsen begynte sånn smått sin karriere med å skrive artikler for bladet Villmarksliv. Han og kameraten Trond Strømdahl gikk Norge på tvers i 1989 til 1990 - etter at de to var ferdige på lærerskolen. Allerede her begynte Monsen å utmerke seg med sin fortellerkunst. Mens Strømdahl tok fatt på et «vanlig» liv, gjorde Monsen villmarkslivet og skribentgjerningen til et levebrød. Sia 1991 har han begått 14 bøker som alle inneholder bilder og beskriver fra alle hans turer og ekspedisjoner.

TV-underholderen

Et forteløpig høgdepunkt kom i 2005 med «Canada på tvers» på NRK. Programserien tar for seg opplevelser fra hans ekspedisjon tvers over det nordamerikanske kontinentet gjennom Nord-Alaska og over til østkysten av Canada.

Ei stund etterpå kom TV-serien «På tur med Lars Monsen». Den var fra tre ulike månedslange turer i Norge. Ved årsskiftet 2007 / 2008 ble TV-serien «Nordkalotten 365» sendt på NRK. Denne viser villmarkingen på åtte ulike langturer på Nordkalotten, inkludert deltakelse i Finnmarksløpet. Kameraføringa tar Monsen hand om sjøl i flere av sine soloekspedisjoner.

Uten grenser

Enda større suksess gjorde serien «Ingen grenser» som gikk på NRK. Der la Monsen og tolv personer med ulike funksjonshemminger ut på langtur. Denne innbragte «Folkets pris» under Gullruten 2010. Sjølve serien innbragte gull i kategorien «Beste reality».

Like før jul kom siste program i andre sesong av serien «Monsen på villspor». Her blir han utfordret på det han behersker aller best, å overleve med beskjedne hjelpemidler og å finne fram i til dels uvegsomt terreng.

Bokserien «Turer med trøkk», kommer ut på Lars-forlaget, og her er det andre forfattere som beskriver turer og ekspedisjoner de har vært med på.

Boka «101 villmarstips» er blitt alle moderne villmarkingers standard handbok for hvordan en skal ruste seg for turer i uvegsomme strøk. Den har inspirert mang en vordende friluftsmann til å legge sivilisasjonen bak seg og til å gi seg friluftslivet i vold.

Drar du i veg for å høre foredraget til Lars Monsen i Åfjord, får du kanskje inspirasjon til å fullføre din egen ekspedisjon. Og skulle inspirasjonen holde seg oppe så, så finner turen din kanskje plass i serien «Turer med trøkk».

Vilt og vakkert i kulturhuset Nylig ble det klart at Lars Monsen og Trine Rein kommer til Ørland Kultursenter den 2. april.