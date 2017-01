frontpage / Nyheter - Vi ønsker oss flere birøktere på Fosen

- Vi ønsker oss flere birøktere på Fosen

Landbrukssjef for Ørland og Bjugn, Ingrid Gauslaa Hårstad forteller at det har vært ganske stor interesse for birøkt blant fosningene. Nå inviterer landbrukskontoret til infomøte om birøkt, i håp om at flere fosninger vil starte opp.