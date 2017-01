I budsjettmøtet før jul vedtok Leksvik kommunestyre et punkt i investeringsbudsjettet for 2017 som gir Testmann Minne skole 580 000 kroner til utskifting av lærebøker.

- En gladsak

- Dette er en gladsak for oss, sier rektor Øystein Bjørvik ved Testmann Minne skole.

Bakgrunnen for at politikerne har funnet det nødvendig med en slik investering, er at utskifting av læreverk ved skolen har vært nedprioritert i de årene Leksvik har vært på Robek-lista. Behovet har begynt å bli prekært da flere av lærebøkene stammer fra tiden før L97-reformen.

Dyrt med lærebøker

-Å finne ut hva vi skal bruke pengene er verdens minste problem. Det er forferdelig dyrt med lærebøker. Som et eksempel kan jeg trekke fram at det koster 180 000 kroner for et norskverk til 100 elever i ungdomsskolen, sier Bjørvik.

De 580 000 kronene skal brukes til nye læreverk i norsk, engelsk og matematikk for elevene på mellomtrinnet og i ungdomsskolen på Testmann.

-Noe vil bli innkjøpt dette skoleåret, og noe til høsten, sier Bjørvik.

Nye metoder

Det er ikke bare det at bøkene slitte, men også det at måten å undervise på har forandret seg, som gjør behovet for nytt undervisningsmateriell. Matematikk er et eksempel.

-Tidligere var det mer vekt på pugging og repetisjon i matematikkundervisningen. Nå handler det mer om å lære elevene å forstå matematikk. Da trenger vi nye læreverk, sier rektor Øystein Bjørvik.

