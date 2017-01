Halv million mot trafikkdød

Senterpartipolitikeren sitter i trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord kommune. Nylig fikk de en halv million kroner for å gjøre fysiske forbedringer på trafikksikkerheten i Åfjord. Sammen Ingrid Gauslaa Hårstad fra Venstre er han representant for politikerne. Like før jul laget utvalget en ny trafikksikkerhetsplan.

Trafikksikkerhetsplan

Den nye planen gjelder for perioden 2016 og til og med 2019. Foruten lokalpolitikerne Husdal og Hårstad er Bjørn Olden, sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester Lars Helge Kolmannskog, Lars Arne Lien fra Statens vegvesen, Sturla Hoøen fra politiet og Hilde Haugdahl Humstad fra administrasjonen i kommunen. Utvalget har samlet statistikken fra foregående år for å kartlegge behovene for tiltak. I perioden 2006 – 2015 er det registrert 52 ulykker i Åfjord kommune.

I disse ulykkene var i alt 71 enheter innblandet. Med enhet menes kjøretøy, inkludert syklister og fotgjengere.

Statistikken

41 av ulykkene var hjemmehørende i Åfjord kommune, 28 hørte til utenfor kommunen. To hørte til en ukjent kommune. Dersom en ser på alle trafikkulykker i Norge i samme periode skjedde det 58 ulykker, der minst en av førerne var hjemmehørende i Åfjord kommune. 34 av disse ulykkene skjedde i Åfjord. Men det var altså 24 av de 58 ulykkene der en Åfjording var innblandet som skjedde utenfor kommunen.

Ingen trender

Husdal kan ikke peke ut noen bestemte trender ut av statistikken. Antall ulykker varierer. Utforkjøringsulykker er den desidert største ulykkestypen. Og den er adskillig større enn i fylket for øvrig. Det er på den annen side gledelig få ulykker med myke trafikanter. De fleste ulykkene skjer i sommermånedene juni, juli og august. Trafikanter i aldersgruppa 15 - 19 år er kraftig overrepresentert. Her finner en mer enn hver tredje skadde trafikant.

– Dette er for mye, sier Husdal.

Sommer verst

Potten kommunen søkte om midler fra heter «Aksjon skoleveg» og gjelder for inneværende år. Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (FTU) fordelte midlene til «Aksjon skoleveg» for 2017 i møte 17. oktober i fjor. Fylkestinget vedtok 2. november i fjor «Handlingsprogram for samferdsel 2017-2020». Disponible midler for 2017 er 2,5 millioner kroner for kommunale veger og 4,2 mill. til fylkeskommunale veger.

– Vi synes vi har fått bra gjennomslag når vi får ut en halv million kroner til busslommer, sier Husdal.

Strengere

Han forteller at reglene for å få midler fra fylket er blitt skjerpet inn. For eksempel gis ikke lenger tilskudd til planlegging og prosjektering av gang- og sykkelvegprosjekt langs fylkesveg med kostnadsramme over en million kroner. Denne typen prosjekter behandles på ordinært vis gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommunes Handlingsprogram samferdsel (HP) og følger vanlige rutinger for prioritering av disse.

Garantier

Tidligere år har de overfor enkelte kommuner måttet purre gjentatte ganger for å få status og framdrift for de enkelte prosjektene. Dette for å sikre at utbetalinger skjer i tråd med forutsetningene. Tildelingen er derfor betinget av at kommunen innen 30. januar 2017 garanterer for at det tilgodesette tiltaket/prosjektet blir gjennomført i 2017. Prosjektbeløpene tildelt for 2017 må være benyttet innen 1. november 2017.

Får 300 000 kroner til undergang Bjugn kommune får midler fra fylkeskommunen til planlegging av undergang ved fylkesvei 710 i Botngård.