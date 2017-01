Må ta radonmålinger

Internkontrollsystemet ved skolen ble det også gjort en vurdering av, og nå har rapporten fra Folkehelse Fosen kommet.

Nytt bygg

Åsly skole er nybygd og har knapt 400 elever. Skolebygget er fremdeles i garantitiden, og det arbeides med å sikre at alle anlegg virker slik de skal. Nye Åsly skole er bygd etter passivhus-standard med energiovervåkningssystem.

Det var som ventet ikke mye å finne, men det påpekes at skolen må måle radon. Dette er noe alle barnehager og skoler, samt utleiebygg skal ha gjort.

Lite radon i Fosen

Miljøhygieniker Eli Margrethe Mælan ved Folkehelse Fosen sier at radon ikke er noe stort problem i Fosen, men det finnes steder som har litt høyere innhold av denne gassen enn andre steder.

- Rundt 1990 gjorde vi en ganske stor undersøkelse på radon i Fosen. I dag er målemetodene annerledes, og bedre, men vi fikk et innblikk, forklarer hun.

Leirgrunn er gunstig

At det er mye leire i Fosen er gunstig i forhold til radon.

- Leira legger seg som et lokk over. Men, nå er det nye byggemetoder og mer sprengning og det kan ligge andre bergarter under enn det vi ser. Da kan radon komme opp i sprekker etter sprngning, sier hun.

Radon er en naturlig gass, men den opphopes innendørs. Den kan luftes vekk. Årsaken til at målinger bør tas på vinter er at vi da lufter mindre.

Enkel metode

Det er enkelt for privatpersoner å sjekke radoninnholdet i boligen.

- Inne på nettsiden til Statens Strålevern finnes det veiledning, og linker til hvor man kan få tak i utstyret som trengs. Det er godt beskrevet, og enkelt. Etter at målerne har stått i huset i to-tre måneder sendes dit tilbake i forseglet konvolutt, forklarer Eli Margrethe Mælan.

Hun oppfordrer folk til å måle, og det skal gjøres på vinter.

- Hvor farlig er radon?

- Det vi vet er hvert fall at radon er mye farligere for røykere enn ikke-røykere. En røyker som bor i et hus med radon får en forsterket virkning av radongassen, sier Mælan.