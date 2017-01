Sesongens første skirenn

Leksvikrennet skulle etter planen ha vært arrangert før jul, men uten snø nytter det ikke å gå på ski. Nå er imidlertid snøforholdene i skianlegget i Hovsteinan i Leksvik gode, og alt skulle ligge til rette for et flott arrangement.

Fine forhold

- Det er bra med snø her nå, og vi har fine forhold. Værmeldinga for helga er heller ikke så verst, så vi skal få til et fint renn for løperne, sier rennleder Torkil Berg i Leksvik IL.

Rennet går i klassisk stil, og er åpent for løpere fra åtte år og oppover.

Håper på flere løpere

- Foreløpig har vi fått inn litt få påmeldinger, og de som er meldt på er stort sett løpere fra vår egen klubb. Vi har fått inn noen få påmeldinger fra Stadsbygd IL og Fjellørnen IL. Påmeldingsfristen går ut seint fredag kveld, men det er mulig med etteranmelding helt fram til kokka 10.00 renndagen. Vi har full premiering, så alle som stiller til start får premie, sier Berg som sammen med sin stab ser fram til en fin dag på Leksvik skistadion i Hovsteinan.

