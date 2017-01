- Huseier slukket brannen med snø fra taket

Ifølge 110-sentralen var det trolig huseieren selv som ringte inn. Mannskap fra brannstasjonen i Rissa rykket ut.

- Vi er straks på stedet. Så langt er det ikke noe som tyder på at det er overtenning, sa Fred Mælen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag like etter at meldingen kom inn.

- Slukket selv

Politibetjent Marius Dybdahl, som er på stedet fredag ettermiddag, forteller at huseier selv fikk kontroll på brannen før nødetatene nådde fram.

- Det var åpne flammer i starten. Huseier fikk imidlertid slukket ved hjelp av snø fra taket, opplyser han.

- Feier

Dybdahl forteller at det var selve pipa som brant.

- Brannvesenet driver nå på og feier, opplyser han.