- Det er ikke sjåførens feil

Leksvik-lensmann Gunnar Solli opplyste torsdag formiddag til Fosna-Folket at en rumensk semitrailer hadde stått fast i Vanvikbakkene siden onsdag. Lensmannen fortalte at sjåføren av semitraileren ventet på bistand fra en kollega som var på vei over fjorden i morgentimene.

- Semitraileren står ikke trafikkfarlig til, forklarte Solli.

Fast igjen

Bilberger Håvard Hermstad i Bilhjelp1 fikk oppdraget med å få rumeneren opp Vanvikbakkene. Senere samme dag fikk han på ny melding om at den samme semitraileren sto fast i bakkene opp fra Olsøykrysset i Skaugdalen.

- Jeg var på tur dit, men det ble et annet firma som fikk oppdraget, forteller Hermstad.

- For lite trykk

Bilbergeren synes det er urettferdig at sjåføren blir hengt ut i slike tilfeller.

- Dette er ikke sjåføren sin skyld. Det var skikkelig glatt føre, men sjåføren hadde hatt på «rættlige» kjettinger. Dekkene var også perfekte. Problemet er at de sendes til Norge med feil kjøretøy. Sjåføren hadde levert varer i Leksvik, og var på vei til Brekstad med tom bil. Da fikk han problemer i bakkene fordi det ble for lite trykk på drivhjulene. Semitraileren til rumenere hadde kun to aksler, mens de fleste vogntog som brukes i Nord-Europa har tre. Med tre aksler kan man få mer trykk på drivhjulene, forklarer Hermstad.

- Oppgitt over biltypen

Bilbergeren mener det er firmaene som sender utenlandske sjåfører til Norge med feil kjøretøy som har skylda.

- Det er egentlig et ganske elendig opplegg.

- Den rumenske sjåføren var sikkert også oppgitt?

- Ja. Han var oppgitt over biltypen. Det var første gang han var på disse traktene, så blir han sendt med en elendig vinterbil, forteller Hermstad.

Han forklarer at det er langt fra enestående at utenlandske sjåfører blir sendt til Norge med «feil» kjøretøy vinters tid.

Hermstad forteller for øvrig at den rumenske semitraileren ble observert på parkeringsplassen ved skisenteret i Haugsdalen i 12.00-tiden fredag.