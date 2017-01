Venter storfint besøk

Generalsekretæren Norges nest eldste misjonsorganisasjon taler mellom annet om «Mysteriet om Israel og folkene» og han vil fortelle om misjonsarbeidet til organisasjonen. Den Norske Israelsmisjon (DNI) er tilhører våre eldste i sitt slag.

Den ble stiftet så tidlig som i 1844 under navnet «Foreningen af Israels Venner». Formålet var blant annet å spre evangeliet om Jesus blant jøder. Dette var vel å merke 104 år før dagens Israel i Det Hellige Land ble en egen stat. Når en den gangen talte om misjon blant Israels folk, snakket en om misjon blant jøder.

Landsdekkende

Noen år etter dannelsen i Stavanger, ble Centralkomiteen for jødemisjon etablert i Christiania. Navnet slo aldri an, men det ble første skritt i retning av en landsdekkende organisasjon. Foreningen støttet i sine første år arbeid blant jøder i Øst-Europa gjennom tyske organisasjoner. Romania og Ungarn ble Den Norske Israelsmisjons viktigste arbeidsfelt i de neste 50 åra.

Det første landsmøte ble holdt i Trondheim 1920. Etter krigen ble organisasjonen forbudt i en rekke kommunistiske stater.

Historiske milepæler

1948 ble de etablert med egne menigheter i Haifa og Tel Aviv. I 1959 ble hele Bibelen trykket og utgitt for første gang i Israel. Første eksemplar ble overrakt Israels president ved en egen mottakelse. I 1976 ble Det nye testamentet utgitt på moderne hebraisk i Israel.

Aldershjemmet Ebenezer ble innviet i 1976. Hjemmet ble bygget for jesustroende holocaust-overlevende jøder. I dag er det et viktig hjem både for jesustroende jøder og arabiske kristne fra menigheter i Israel.

I dag er Den Norske Israelsmisjon engasjert i en rekke prosjekter både i Israel og andre land.