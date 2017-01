«Skadebildet stemmer med stump vold og kan ses ved jevnt press mot halsen, for eksempel ved såkalt halsgrep», heter det i en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett.

38-åringen fra Bjugn, som er siktet for kroppsskade med døden til følge, må trolig møte i Fosen tingrett i slutten av mars.

Fosen tingrett opplyser til Fosna-Folket at det er reservert dato for hovedforhandling, men at retten ikke har mottatt noen tiltale.

«Stemmer ikke»

Det var 10. oktober i år at en mann i 30-årene døde etter det politiet først omtalte som «slossing» i en leilighet i Botngård i Bjugn. Det var kun to menn, begge i 30-årene, til stede i leiligheten den aktuelle natten. De to var kompiser og satt og drakk sammen. Ifølge siktedes forsvarer skal de ikke ha vært veldig beruset. Det oppsto en uoverensstemmelse mellom de to. Ifølge den ferske kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett, kom den nå avdøde mannen imot siktede med en kniv. Siktede har forklart at han blant annet fikk en stikkskade i halsen. Siktede har forklart at han prøvde å parere og at fornærmede da falt bakover og slo hodet.

«Siktedes forklaring stemmer imidlertid ikke med den foreløpige obduksjonsrapporten», står det i Sør-Trøndelag tingretts kjennelse hvor det videre påpekes at skadebildet stemmer med stump vold og kan ses ved jevnt press mot helsen, for eksempel ved halsgrep.

Risikerer lang fengselsstraff

Til tross for at siktede trolig ble angrepet med kniv, mener ikke retten at han handlet i nødverge.

«Når det gjelder mistankegrunnlaget, mener retten at det er meget sterk grad av sannsynlighet for at siktede er skyldig», heter det i Sør-Trøndelag tingretts kjennelse.

Retten viser til siktedes politiforklaring hvor han har erkjent at det var han som påførte fornærmede de skadene han døde av.

«Siktelsen gjelder en alvorlig forbrytelse hvor en person døde av skadene han ble påført, og det må forventes en lengre fengselsstraff for siktede dersom han blir dømt», skriver retten videre.

Rettssak

Det er reservert dato for hovedforhandling i saken i Fosen tingrett i slutten av mars. Påtalemyndigheten begjærte nylig siktede varetektsfengslet frem til rettssaken skal starte. Siktede har samtykket i varetektsfengslingen. Sør-Trøndelag tingrett besluttet derfor at siktede kan holdes varetektsfengslet frem til 22. mars.

Siktedes forsvarer, Jon Reidar Aae, opplyser at hans klient fortsatt står ved sin forklaring.

- Det framstilles slik fra politiets side at de mener at avdøde ble kvalt. Det er min klient uenig i, og han opprettholder det som tidligere er sagt, altså at han handlet i nødverge, sier Aae.

- Han synes det er ille at han beskyldes for dette. Men det er ikke nytt for min klient, da dette kom fram også i en tidligere obduksjonsrapport, sier forsvareren.

Vil ikke bekrefte kvelningsteori

Verken etterforskningsleder Roy Hoøen i politiet eller statsadvokat Kaia Strandjord ønsker å si noe om hva de mener er dødsårsak.

- Vi forholder oss til obduksjonsrapport som sier noe annet enn hva siktede forklarer, sier Hoøen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før rettsaken er over.

- Jeg kan ikke uttale meg om saken, da den ikke har kommet til mitt bord ennå. Saken skal påtalemessig behandles først, sier statsadvokat Strandjord.