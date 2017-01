Samlet kommunestyre slår tilbake mot tidligere ordfører og varaordfører

Det var i romjula at Fosna-Folket publiserte intervjuet hvor tidligere ordfører Einar Strøm (Sp) og tidligere varaordfører Jahn Winge (H) «snakket ut» om den mye omtalte arbeidsavtalen de inngikk med Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik i juni 2015.

Fire årslønner

Arbeidsavtalen ga Dretvik rett på tre årslønner i etterlønn dersom han sluttet som Leksvik-rådmann. Videre ga den Dretvik krav på fire årslønner i etterlønn (cirka 3,7 mill. red.anm.) dersom han sluttet i sin mulige fremtidige jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Avtalen vakte oppsikt da Fosna-Folket skrev om den tidlig i høst. Ifølge Winge, Strøm og Dretvik var intensjonen med avtalen å sikre at Dretvik hadde jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Det skulle være vanskelig for den nye kommunen å si ham opp. Kommuneadvokatstillingen er ikke lovpålagt, og den kunne muligens henge i en tynn tråd i en fremtidig budsjettbehandling. Strøm og Winge påpekte også at Dretvik og hans ledergruppe var en svært viktig brikke i forhold til å sikre Leksviks interesser i sammenslåingen med Rissa.

Ble ikke kontaktet

Ingen andre enn Dretvik, Winge og Strøm skal ha kjent til innholdet i avtalen fra juni 2015 frem til mai 2016. De tre avviser at de forsøkte å holde avtalen hemmelig. I intervjuet med Fosna-Folket kritiserte Strøm og Winge dagens politiske ledelse i Leksvik. De to reagerte blant annet på at de ikke ble kontaktet da Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) ble kjent med avtalen i vår.

- Det virker som det hele tiden var et absolutt poeng å holde oss utenfor slik at vi ikke skulle forstyrre prosessen med å bli kvitt rådmannen, sa Einar Strøm.

Politisk forhandlingsutvalg og rådmann Dretvik klarte ikke å komme til enighet om en ny avtale i sommer. Saken endte med at kommunestyret bevilget Dretvik permisjon med full lønn fra 15. september i år og frem til 1. januar 2018. Per i dag er planen fortsatt at Dretvik skal inn som kommuneadvokat i nykommunen fra 1. januar 2018.

Sammen om uttalelse

Fosna-Folket er kjent med at artikkelen i romjula også har skapt reaksjoner. Arbeiderpartiets Knut Ola Vang bekrefter at det er et samlet Leksvik kommunestyre som står bak pressemeldingen som onsdag ettermiddag ble oversendt til Fosna-Folket:

«Etter oppslag i Fosna -Folket 29.12.2016 hvor tidligere ordfører og varaordfører i Leksvik, Einar Strøm og Jahn Kåre Winge uttalte seg om forhold knyttet til Kaj Terje Dretviks arbeidsavtale og innvilget permisjon, ønsker sittende politisk ledelse i Leksvik Kommune å komme med følgende uttalelse:

I tiden etter at arbeidsavtalen fra juni 2015 ble kjent i det politiske miljøet, ble det fra politisk hold forsøkt å få Kai Terje Dretvik til å signere arbeidsavtalen fra 2013, alternativt forhandle frem en ny arbeidsavtale basert på innholdet i 2013 avtalen.

Som det fremgår av referater fra møter i Administrasjonsutvalget (AMA) og Formannskapet lyktes man ikke med dette. Strøm og Winges uttalelser om rådmannens utstrakte hånd, og at de selv lett ville kommet til en enighet og fått til en avtale, er lite troverdig og får stå for deres egen regning.

At sittende ledelse skulle tatt kontakt med Strøm og Winge for å få ordnet opp i arbeidsavtalen med rådmann faller på sin egen urimelighet, da de ikke lenger har noen formell rolle i kommunen verken administrativt eller politisk, og fordi saken, som personalsak var konfidensiell og unntatt offentlighet. Strøm og Winge har derimot hatt full anledning til å kontakte sittende politisk ledelse og gitt sin redegjørelse etter at de ble kjent med saken. Det har de ikke gjort.

Nåværende Formannskap og Kommunestyre var opptatt av å fremforhandle en arbeidsavtale med rådmann Kaj Terje Dretvik som vi kunne stå inne for, både overfor øvrige ansatte og kommunens innbyggere. For oss ble det helt urimelig at rådmannen skulle få en gullkantet arbeidsavtale når resten av de ansatte arbeidet hardt, og tjenester ble skjært inn til beinet, for å få orden på økonomi og få Leksvik kommune ut av ROBEK. Da det ikke lyktes å komme til enighet med Kaj Terje Dretvik om en arbeidsavtale basert på 2013 avtalen, ble endelig framforhandlet resultat at Dretvik ble innvilget permisjon med lønn fra september 2016.

Sittende politisk ledelse skulle gjerne ha vært denne saken foruten, og heller brukt tid og krefter på sammenslåingsprosessen med Rissa. En kan derfor være enig i det at permisjonen kom på et uheldig tidspunkt, men den faktiske årsaken til dette var nettopp den gullkantede avtalen Strøm og Winge hadde inngått med rådmannen. Avtalens innhold kunne som helhet ikke aksepteres og en ble nødt til å agere da den ble kjent våren 2016. Det lå absolutt ingen baktanker eller skjult agenda om å bli kvitt rådmann Kaj Terje Dretvik.

Påstandene som framsettes av Strøm og Winge er mildt sagt ukorrekte og oppleves som et bevisst forsøk på å flytte fokus bort fra hva denne saken egentlig handler om: nemlig at et enstemmig kommunestyre mener at Strøm og Winge, i henhold til Leksvik kommunes delegasjonsreglement, ikke hadde fullmakt til å inngå en arbeidsavtale med rådmannen, på den måte dette er gjort.

Det er med denne bakgrunn bestilt en rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS som skal belyse fakta angående inngåelse av 2015-avtalen, og kommunestyret avventer sin konklusjon til denne rapporten foreligger.

Einar Strøm sier i intervjuet i Fosna Folket at: ”politikk handler om det vi kan gjøre nå” Vi er enige med Einar Strøm i det. Sittende ledelse ønsker fra nå å bruke all vår tid på en vellykket kommunesammenslåing med Rissa, og realiseringen av en ny VGS i Vanvikan.

Leksvik SP, Leksvik SV, Leksvik H, Leksvik Frp, Leksvik AP, Leksvik V, Leksvik KrF.»