Har solgt skoleandeler for over 300.000 kroner

Til tross for et litt trått andelssalg før jul har samvirkeorganisasjonen Nye Fagerenget Skole nå passert 210 skoleeiere. 2017 blir et svært viktig år for organisasjonen som ønsker å etablere Montessori-skole i de gamle lokalene til nedlagte Fagerenget skole i Bjugn.

- Veldig fornøyd

Andelssalget har resultert i cirka 315 000 kroner, som skal gå til drift av skolen. Hver andel koster 1000 kroner per stykk.

- Noen har kjøpt flere andel, mens andre har kjøpt mindre. Pågangen roet seg litt før jul, men vi er veldig fornøyd, selv om vi naturligvis ønsker enda flere andelseiere, sier Lasse Henriksen i Nye Fagerenget Skole.

Store mengder papirarbeid

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknader om drift av privatskole i Norge. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2017.

- Det er en del papirarbeid som må ordnes og utredes før vi kan sende avgårde en søknad, blant annet med begrunnelse og informasjon om lokalene. Vi har vel det meste i orden.

Et lignende prosjekt i Vik-Bessaker i Roan fikk avslag på sin søknad nylig.

Har tro på godkjenning

- Det satte selvfølgelig en støkk i oss, men de søkte om friskole. Vi søker om å etablere en skole basert på en kjent pedagogisk retning. Vi har også en god dialog med Bjugn kommune, så vi føler oss ganske sikre på at vi får godkjenninga, sier Henriksen.

- Vi mener dessuten at en Montessori-skole gagner skoletilbudet i Bjugn som helhet. Det er et tilbud for de som kanskje ikke passer inn i den ordinære skolen, sier han.

Behandlingen av søknaden er beregnet til rundt 12 måneder

Oppstart i 2018

Oppstart av ny skole blir derfor tidligst høsten 2018.

Henriksen håper at mange av de nærmere 40 skolebarna som soknet til Fagerenget skole, men som ble overført til Botngård skole, vil komme tilbake hvis bygda får et skoletilbud igjen.

- Vi håper at så mange som mulig kommer tilbake, men vi ser realistisk på det. De største elevene blir trolig værende i Bjugn, men vi vet at mange av de minste kommer tilbake hvis det blir skole her, sier Henriksen.

Den største utfordringa etter godkjenning mener Henriksen er å rekruttere den nødvendige kompetansen til å drive privatskolen.

- Vi er på jakt etter lærere som vil være med å starte opp skolen. Det er et krav at halvparten av lærerne må ha Montessori-pedagogikk, sier Henriksen.