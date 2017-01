Fire av ni trafikkdrepte i fylket på Fosen

Totalt omkom fem personer i fire forskjellige ulykker på Fosen i fjor. Den ene ulykken skjedde like over grensen til Nord-Trøndelag fylke på strekningen Vanvikan - Rørvik i Leksvik kommune. I februar 2016 omkom to personer i en ulykke i Rissa kommune lenger vest på samme strekning. Senere samme måned omkom en eldre mannlig passasjer i en ulykke på fylkesvei 715 i Haugsdalen i Rissa kommune. I fjor høst døde så en 25 år gammel mann da han kjørte utfor veien og ut i Stordalselva i Åfjord.

Tre passasjerer

Statens Vegvesen sendte onsdag ut en pressemelding med fakta om ulykkene i Sør-Trøndelag fylke i 2016:

Antall dødsulykker i 2016 var 8. Dette er én mer enn i 2015.

Av de 8 ulykkene var det 5 møteulykker, 2 utforkjøringsulykker og 1 fotgjengerulykke.

I de 8 ulykkene omkom 9 personer. Dette er to flere enn i 2015.

Det er ingen typiske «ungdomsulykker». En av de drepte var 25 år, ellers var aldersspennet fra 37 år og opp til 92.

En fotgjenger og en syklist var blant de 9 omkomne. De øvrige var 4 bilførere og 3 passasjerer.

- Tilpass farten

Statens Vegvesen påpeker at tallene for 2016 ikke er helt klare, men at beregningene viser en liten økning i antall ulykke fra 2015 til 2016. 2015 var imidlertid et år med spesielt lave ulykkestall, påpeker vegvesenet.

- Selv om ulykkestallene generelt går nedover de siste årene, er det fremdeles for mange som omkommer i trafikken. Særlig gjelder dette ved møte- og utforkjøringsulykker. Statens Vegvesen vil fortsatt jobbe med å sikre veiene og arbeide for å få trafikantene til å tilpasse farten etter forholdene. Særlig viktig er dette når det er vanskelige kjøreforhold, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i pressemeldingen.