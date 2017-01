- Urolig værtype med mye vind

- Vi kan begynne med det gode. Det blir bedre vær i morgen, kaldt og fint men med en del vind ut fra sørøst sier meteorolog Roar Inge Hansen.

Kald og fin dag

Torsdag blir en kald og fin dag, ifølge Hansen.

Da vil det kunne bli sju-åtte minusgrader etter hvert, med bra vær store deler av torsdag. Et lavtrykk over Norskehavet sørger for at vinden begynner å øke på, og det vil bli tilskyet vær. Fredag er det definitivt slutt på det fine været, sier Hansen.

Da vil det bli regn fra vest, og sørøstlig stiv kuling til liten storm, forteller meteorologen.

- Det blir bygevær, regn, sludd og hagl, temperaturen stiger og vil stort sett ligge på pluss-sida. Denne værsituasjonen med vind vil fortsette de neste dagene, og kan vare til i midten av neste uke, en urolig værtype, sier Hansen.

Ikke sprengkulde på Fosen

Bygene vil stort sett komme som sludd, med snø i indre strøk, forklarer han.

- Det vil altså ikke bli noen sprengkulde her på Fosen?

- Nei, det blir det ikke. Det vil bli noe kaldere i indre strøk, men denne sprengkulda gjelder ikke for Fosen, forteller Hansen.