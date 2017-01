Flere meldinger om tre i veibanen

Natt til tirsdag kom det mye nysnø på Fosen. Flere steder har dette resultert i snøtunge tre.

Tre i Leksvik

I 11.00-tiden tirsdag fikk Vegtrafikksentralen melding om at et tre lå i veibanen på fylkesvei 755 ved Seter mellom Leksvik og Vanvikan.

Bjugn

I 16.15-tiden tirsdag ettermiddag kom en ny melding. Denne gangen om et tre i veibanen på fylkesvei 710 ved gjenbruksstasjonen i Botngård i Bjugn. Vegtrafikksentralen opplyser til Fosna-Folket at en entreprenør er på vei for å få fjernet treet. Ifølge Vegtrafikksentralen dekker ikke treet hele veibanen.

Politiet meldte også tirsdag ettermiddag om et tre i veibanen i retning Åfjord. Vegtrafikksentralen hadde ikke fått inn melding om dette.