Tommelen opp for skjenking

Aha Eiendom er de nye eierne av det som tidligere ble kalt Hotell Bjugin. Bjugn formannskap behandlet søknaden i møte rett før jul. Bedriften gis serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i restaurant og serveringslokalet, pub, konferanserom, overnattingsrom og på tilliggende terrasse. Bevillingen på hotellrommene gjelder kun for overnattingsgjester.

Bevillingene gis på betingelse av at Christian Nilsen og Eirik Karlsen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingene. Styrer og stedfortreder må være godkjent av rådmannen innen utgangen av januar 2017. Uteområder for servering og skjenking må dessuten skjermes for innsyn i den grad det kan sjenere allmennheten. Mattilsynets krav må også etterkommes til enhver tid.