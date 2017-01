Slo til flere festdeltagere med flaske

Det opplyser politiet.

Nektet å forlate stedet

Det var under et nyttårsselskap i Leksvik at en festdeltager slo seg vrang og nektet å forlate festen.

- Det er en episode som omhandler ei flaske, det er litt uklart hva som har hendt. En mann skal ha slått til flere festdeltagere med ei flaske, og nektet å forlate stedet, forteller lensmann Gunnar Solli.

En av festdeltagerne har ringt inn til politiet om hendelsen, men politiet rykket ikke ut da det ble ansett som at situasjonen var under kontroll.

Smerter i ei hånd

- Har politiet vært i kontakt med gjerningsmannen?

- Vi har ikke vært i kontakt med vedkommende. Folk som var til stede på festen skal etter hvert ha fått mannen ut, og han ble hindret i å komme inn igjen. Situasjonen roet seg. Det er ikke opprettet sak da det enda er uklart om forholdet vil bli anmeldt, sier Solli.

- Ble noen av de andre festdeltagerne skadet etter episoden med flaska?

- Det beskrives som at det har gått bra. Vi har fått inn en melding om at det er en som har smerter i ei hånd, sier Solli.