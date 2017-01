frontpage / Nyheter I kveld kan du se en flott samstilling på himmelen

Se opp:

Det ligger an til å bli et flott skue på himmelen de nærmeste dagene, og det er særlig i kveld, mandag at man bør rette øynene opp når både nymånen, Mars, Neptun og Venus står uvanlig tett sammen på himmelen.