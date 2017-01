Vil du lære å sy kostymer?

Rissa ungdomslag driver en utstrakt teatervirksomhet, og da er det behov for folk både på scenen og bak kulissene. Kostymesyerne er blant dem som ikke vises når teppet går opp for en forestilling, men de er viktige for at publikum skal få en god teateropplevelse.

- Et kurs for alle

Nå skal ungdomslaget arrangere kurs i å sy kostymer.

- Dette er et kurs for alle som vil være med å sy kostymer. Vi har en gjeng som syr kostymer når vi har oppsetninger. Dette kurset vil være en inspirasjon og en videreutvikling for dem som allerede er med og syr, og så ønsker vi å rekruttere nye kostymemedarbeidere. Kurset er absolutt for nye som vil lære seg å sy kostymer, og det er ikke beregnet kun på dem som er engasjert i ungdomslaget. sier Aud Rokseth i Rissa ungdomslag.

Kjent kursholder

Kursholder er kostymedesigner Berit Haltvik With fra Trondheim. Hun arbeider med kostymedesign og kostymeproduksjon for teater, opera, dans og film for både profesjonelle og amatører. Hun ble like før jul utnevnt som en av Sør-Trøndelags to fylkeskunstnere for 2017 og fikk et stipend på 150 000 kroner.

Start i januar

- Vi regner med å komme i gang med kostymekurset i løpet av januar, og siste kursdag blir i mars. Vi har ikke satt noe tak på antall deltakere. Dette er ikke bare et kurs for folk i Rissa, men for alle som vil lære seg å sy kostymer, sier Rokseth.

Rissa ungdomslag har søkt Rissa kommunes kulturfond om en støtte på 15 000 kroner til kurset.

