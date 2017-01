Store trosutgifter for kommunene

– Dersom kirken i framtiden skal finansieres på akkurat samme måte som i dag, blir utgiftene våre høyere fordi innbyggertallet øker og det blir flere trossamfunn. Skal vi ha råd til å likebehandle trossamfunnene, må finansieringsordningen endres, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo til Klassekampen.

Lovpålagt

Kommunene er lovpålagt å dekke Den norske kirkes utgifter til bygging, drift og vedlikehold. Utgiftene som brukes på kirken deles på antall medlemmer i Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn får også samme sum per medlem. Selv om Den norske kirke fortsatt har en særstilling sammenlignet med andre tros- og livssynssamfunn, sørger likebehandlingssystemet for at de øvrige trossamfunnene får like mye for sine medlemmer.

Oslo kommune venter å måtte øke tilskuddene til andre trossamfunn med 112 millioner kroner fra 2015 til 2030.

Overrasket

KS-nestleder Mette Gundersen sier hun ble overrasket da hun fant ut at skillet mellom kirke og stat som inntrer fra nyttår ikke medfører til endringer i kommunenes finansieringsforpliktelser.

– Det er ingen tvil om at kirkebygg og andre tjenester knyttet til kirke er en stor forpliktelse for kommunesektoren, sier hun.

Den største endringen siden reformasjonen

«1. januar 2017 skjer den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden reformasjonen for 500 år siden ...»

Det skriver Den norske kirke i ei utsendt pressemelding. Her framkommer også:

«... Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.



Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet. Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble opprettet.

Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ ...»