Skolestua blir leiligheter

Dette er byggetrinn II, byggetrinn I ble behandlet som egen sak. I det tidligere administrasjonsbygget omsøkes ombygging og bruksendring for sju leiligheter, benevnt som leilighet I – O. I den tidligere gymsalen omsøkes ombygging og bruksendring for fire leiligheter, benevnt som leilighet P – S. I tillegg søkes det om tillatelse til nybygg for carporter/boder i tre bygningsvolum. I følge søknaden skal 1032,3 kvadratmeter bruksareal av eksisterende areal bygges om, og 277,2 kvadratmeter bruksareal oppføres som nybygg. Nybyggene har ifølge søknaden et bebygd areal på 300 kvadratmeter.

Mangler

Saksbehandler konkluderer med at søknaden har vesentlige mangler, sjøl etter noe komplettering. Det bemerkes at ansvarlig søker er klar over dette, men en har likevel anmodet om en «foreløpig tillatelse». Ved denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at det er dokumentert tilstrekkelig areal til lekeplass og annet utomhusopphold og tilstrekkelig parkering. De ytre rammer er derfor tilstrekkelig dokumentert. I det videre er det lagt noe vekt på at det tidligere er gitt tilsvarende tillatelser for åtte leiligheter på samme eiendom.

Rådmannen har etter en vurdering av tiltakshavers anmodning kommet til at det i denne saken kan gis en rammetillatelse, men at denne må gis med vilkår som sikrer at søknaden blir tilstrekkelig komplettert før igangsetting.