Politiet rykket ut etter melding om person som truet med kniv

- Klokken 03.30 fikk vi melding om at det var slagsmål på en der en person truet med og brukte kniv, sa operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt, i 04-tiden natt til søndag.

Avsluttet festen

Politiet bevæpnet seg og fikk etter hvert avsluttet festen i samfunnshuset. Patruljen foretok avhør av festdeltakerne på stedet.

- Det ble funnet en kniv inne i samfunnshuset, men vi klarte ikke å knytte denne kniven til gjerningsmannen. Det kan vi imidlertid gjøre i ettertid, og lensmannskontoret vil følge opp saken, sa operasjonsleder Rune Brandmo søndag morgen.

- Knivepisoden fremstår som uklar

Politibetjent Marius Rønningen ved Fosen lensmannsdistikt forteller mandag ettermiddag at politiet ikke har identifisert noen gjerningsmann i forbindelse med episoden.

- Vi ble tilkalt til stedet, et privat arrangement med noen titalls ungdommer. Knivepisoden fremstår som uklar det ble påvist en kniv på stedet men det ble ikke identifisert noen gjerningsmann, sier Rønningen.

Noen av ungdommene klagde over smerter i blant annet en fot og munn, men det er likevel ingenting som tyder på at det er brukt kniv, forklarer han.

- Det er åpenbart at det har vært en uoverensstemmelse der det har blitt brukt vold. Festen ble avsluttet og to personer borttas av oss, sier Rønningen.

- Et titalls berusede ungdommer

Han forklarer videre at det har vært mange fester i jula, og at det er arrangementer lik dette i Fritun som skaper utfordringer.

- Det som møtte oss var et titalls berusede ungdommer. Vi forsøkte å finne ut hvem som var ansvarlig for arrangementet uten å lykkes. Det er ofte denne typen private arrangementer uten vakthold eller noen som står som ansvarlig i tilfelle noe oppstår som skaper utfordringer. Noen har et privat lag, og så er det flere som farer forbi som tiltrekkes av dette og det kommer litt ut av kontroll, sier Rønningen.

Han forteller at det ble skutt opp raketter også mens politiet var til stede, og at de helst skulle sett at ungdommene hadde vakthold ved denne type tilstelninger.

- Det er på slike private arrangement som dette at det er størst potensiale for ulykker. Det hadde vært bedre om det var arrangører som sørget for vakthold, når folk samles til fest på denne måten, mener Rønningen.