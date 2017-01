Ny giv for Oksvoll kai

Det ble avholdt oppstartsmøte med planlegger og forslagsstiller den 5. oktober 2016. Deretter er saken behandlet i planutvalget. De anbefaler at planprosessen settes i gang. Hvilket arealformål området skal reguleres til må vurderes nærmere gjennom planprosessen. Firmaet er oppført e bedrift innen tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur. Soliditet, lønnsomhet og likviditet er i firmaet er god.

Landbase

OEM Aquaservice ønsker å bruke området som landbase for virksomheten sin. Dette innebærer at området skal brukes til lagring, av og pålessing av utstyr og til mindre vedlikeholdsarbeider. Det kan også være aktuelt med et kontor i et av byggene. Likeledes antydes at omlegging av vegen som krysser tomta kan bli nødvendig for å få en bedre utnyttelse av plassen.

Kaia er i dag åpen for allmenheten, og dette skal fortsatt sikres i reguleringsplanen. Kommunen har et gruslager på tomta. Det legges opp til at dette kan fortsette.

Næringsutvikling

Havbruksnæringen er viktig for næringsutvikling i Bjugn kommune og rådmannen vurderer at det er positivt at det legges til rette for ny aktivitet ved Oksvoll kai.

Området er avsatt til havneområde og kombinert næring/fritidsformål i kommunedelplan for Oksvoll. Bestemmelsene i kommunedelplanen presiserer at konkret avgrensing av formål avgjøres ved regulering. Grunneier ønsker å regulere til næringsvirksomhet.

Positivt mottatt

Forespørselen gjelder bare østre delen av området, som ligger direkte knyttet til havneområdet. Saksbehandler mener en regulering med næring i kombinasjon med fritidsformål vil begrense muligheten til å bruke området som en landbase for havbruksnæringen. Rådmannen ser derfor ingen grunn til å kreve at området må reguleres til et kombinert formål som inkluderer fritidsformål.

Rådmannen vurderer at forespørselen gir et godt grunnlag for videre planarbeidet.

Rådmannen synes det er positivt med ny aktivitet i området. Framtidig bruk som beskrevet er i tråd med kommunedelplan for Oksvoll.